Gen-Z heeft geen tijd voor slechte seks

Vandaag is het Global Orgasm Day, een dag waarbij de gehele wereld samen komt om een open gesprek te hebben over orgasmes en een beweging in gang te zetten voor mentale gezondheid. De dag werd gestart door activisten om een wereldwijd positief effect te hebben op de mensheid. In het kader van deze bijzondere dag roept de datingapp Fruitz op om deel te nemen in een zevendaagse self-love oefening en vroegen zij 200 Nederlandse Gen-Z’ers het hemd van het lijf. Uit de antwoorden blijkt dat bijna driekwart (72%) nooit liegt over hun orgasme tegenover hun bedpartner en dat 63% durft in te grijpen als diens partner hen niet kan bevredigen.

Handarbeid

Over één ding is deze jonge generatie heel duidelijk: het snelste tot de big ‘O’ te komen, doen zij door middel van bevredigen met de hand. Bijna de helft van alle ondervraagden (44%) geeft aan dat zichzelf een handje helpen de favoriete methode is om snel tot een hoogtepunt te komen. Bij mannen komt penetratie (29%) op de tweede plek, terwijl vrouwen liever naar seksspeeltjes (28%) grijpen. Een mooie kans om dit samen te brengen in de slaapkamer, vindt Fruitz. Door een seksspeeltje toe te voegen aan een vrijpartij kom je gezamenlijk tot een spetterend hoogtepunt. Een spannend seksleven heb je dus helemaal zelf in de hand, pun intended.

De ‘O’ van open gesprek

De jongvolwassen generatie Z windt er geen doekjes om en durft open en eerlijk te zijn tussen de lakens. Bijna driekwart zegt nooit te liegen over klaarkomen, al zijn de mannen hierin wel in de meerderheid. Zo claimt 82,5% van de mannen altijd eerlijk te zijn, ten opzichte van 59% van de vrouwen. De rest van de vrouwen geeft aan af en toe weleens een leugentje voor eigen bestwil te vertellen. Wel durven beide partijen in te grijpen als diens partner hen niet kan bevredigen. Het kan heel opwindend zijn om een ander te vertellen wat je fijn vindt, zegt Fruitz. Zo wordt de verbinding tussen beide partijen nog intenser. De datingapp weet hoe belangrijk het is om een paar vragen te stellen om het ijs te breken en gesprek op gang te brengen. In de Fruitz app moeten gebruikers gebruik maken van een ijsbreker om het gesprek te kunnen openen, zoals ‘Geef jij de voorkeur aan lang of kort voorspel?’. Een ideale methode om ook in de slaapkamer toe te passen!

Ontdek je plekje

Seksuele ontlading brengt diverse gezondheidsvoordelen met zich mee. Naast een ultiem gevoel van ontspanning komt ook het gelukshormoon oxytocine vrij, dat stressverlagend werkt doordat het cortisol aanpakt. Een gezond seksleven kan dus positief bijdragen aan betere mentale gezondheid. Om mensen nog bewuster te maken van de voordelen van een orgasme en het zelf te ervaren, roept Fruitz op om deel te nemen aan een self-love oefening: zeven dagen lang minstens 1 keer per dag tot een climax komen.

“In deze donkere tijd worden veel mensen geconfronteerd met sombere gedachtes. (Zelf)Liefde is dus extra belangrijk in deze tijd van het jaar. Daarom roepen wij op om op ontdekkingstocht te gaan naar jouw eigen verlangens tijdens de self-love oefening. Regelmatig tot een hoogtepunt te komen, kan bijdragen aan een verbeterde mentale gezondheid. Wees lief voor jezelf door het heft in eigen handen te nemen!” zegt Tanita Mierau, Country Manager Nederland/België/Zwitserland bij Fruitz.