Geniet van de warmte van de winter van 2025 met de Mocha Mousse look

We zijn verheugd om een ​​trend te introduceren die warmte en verfijning uitstraalt, waarmee je je unieke stijl kunt uiten. Omarm samen met ons de rijke, uitnodigende tinten van Mocha Mousse deze winter en laat deze luxueuze tint je seizoen verheffen. We introduceren de Mocha Mousse trend, een harmonieuze mix van rijke, fluweelzachte tinten die moderne verfijning en ingetogen luxe uitstralen. Deze trend, gekweekt onder de gewaardeerde paraplu van The Estée Lauder Companies, is geïnspireerd op de warmte en diepte van mokkatinten en biedt een zachte maar gedurfde uitspraak die spreekt van zowel tijdloze elegantie als hedendaagse allure.

DE ALLURE VAN MOCHA MOUSSE

Mocha Mousse is meer dan alleen een kleur: het is een ervaring die de essentie van warmte, diepte en sensualiteit vastlegt. Door deze weelderige, met koffie doordrenkte tinten te omarmen, geven we onze schoonheidsrituelen een gevoel van rustig zelfvertrouwen en verfijnde charme. De rijke, romige tinten roepen gevoelens van comfort en zelfverzekerdheid op, waardoor een look ontstaat die moeiteloos chic en diep empowerment is. Omhuld door de luxueuze omhelzing van Mocha Mousse, vieren we schoonheid die zowel klassiek als gedurfd, tijdloos en gewaagd is.

ONTDEK DE LUXE VAN MOCHA MOUSSE

Ontdek een collectie vakkundig samengestelde producten die zijn ontworpen om je beautyroutine te voorzien van warmte, verfijning en een vleugje verwennerij.

• Estée Lauder Advanced Night Repair 50 ml (€ 140): Een krachtig, verjongend serum dat ’s nachts werkt om de huid te hydrateren, te repareren en de natuurlijke uitstraling te herstellen. Met zijn geavanceerde formule helpt het de verschijning van fijne lijntjes en rimpels te verminderen, waardoor de huid er ’s ochtends gladder, jeugdiger en verfrist uitziet.

• Estée Lauder Pure Color Revitalizing Crystal Balm in Divine Crystal (€ 46): Een luxueuze, hydraterende lippenbalsem die een explosie van levendige kleur levert met een glanzende, volle finish, waardoor de lippen zacht en stralend worden.

• Estée Lauder Double Wear 24H Stay-in-Place Lip Liner in Spice (€ 33): Een langdurige, nauwkeurige lipliner die de lippen definieert en verbetert met een gladde, fluweelzachte finish, zodat je lippenstift de hele dag perfect blijft.

• Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup (€ 57): Een langdurige, volledig dekkende foundation die tot 24 uur lang een perfecte, matte finish biedt. Het levert opbouwbare dekking die blijft zitten ondanks hitte, vochtigheid en activiteit, waardoor een gladde, egale teint de hele dag fris oogt.

• Estée Lauder Pure Color Envy Luxe Eyeshadow Quad in Grey Haze (€ 66): Een luxe oogschaduw quad met vier veelzijdige, sterk gepigmenteerde tinten die verbluffende ooglooks creëren, van rokerige diepte tot zachte elegantie, met een zijdezachte, langdurige finish.

• Bobbi Brown Luxe Shine Intense Lipstick in Bare Truth (€ 46): Een rijke, hoogglanzende lipstick die intense kleur en een hydraterende formule levert, met een verfijnde, nude tint met een gladde, glanzende finish.

• Bobbi Brown Luxe Lipstick in Brownstone (€ 46): Een romige, volledig dekkende lipstick in een warme, rijke bruine tint die een luxe satijnen finish biedt, een gedurfde kleur en langdurige hydratatie levert.

• Clinique High Impact Shadow + Definer in Double Latte (€ 37): Een veelzijdig oogschaduwduo dat een rijke, matte basis combineert met een glinsterende highlight, en een gladde, opbouwbare kleur biedt voor gedefinieerde, opvallende ogen met een langdurige houdbaarheid.

• Tom Ford Lip Color in Understated (€ 60): een romige, neutrale beige-roze lippenstift met een satijnen finish, die een gladde, hydraterende en langdurige kleur biedt.

• Aveda Invati Ultra Shampoo Light (200 ml) (€ 40): Een milde, revitaliserende shampoo die reinigt en fijn, dunner wordend haar versterkt en dikker maakt. Geformuleerd met plantaardige ingrediënten, zorgt het voor vollere, gezonder uitziende lokken en geeft het volume zonder het haar te verzwaren.