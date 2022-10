Geniet van spookachtige vruchten op Halloween

Heksen en spooklegendes, lelijke gezichten en dikke spinnen… Halloween is het moment om diep in de doos met enge trucs te graven! Of het nu gaat om de vermomming, de decoratie of het buffet – er zijn veel manieren om de juiste sfeer te creëren voor de nacht van 31 oktober op 1 november. Koude rillingen gegarandeerd! Het voormalige Keltische festival van de god van de dood heeft zich ontwikkeld tot een sociaal evenement dat wordt gevierd in de vorm van talloze Halloweenfeesten. Op het buffet voor feestgangers of als culinaire verrassing voor de kleintjes komen typische herfstvruchten zoals appels en pompoenen goed tot hun recht – uiteraard in een bij het evenement passende vorm!

Bereid herfstfruit voor op Halloween

Pompoenen zijn niet alleen typisch voor de herfst, maar ook voor Halloween. Ze worden in tal van variëteiten geteeld, die sterk verschillen in vorm en kleur. De grote, rond-ovale en oranje gloeiende Halloween-pompoenen zijn het meest geschikt voor zelfontworpen pompoengrimassen. Maar ook van andere seizoensproducten zoals appels, die ook uit de regionale teelt komen, kunnen griezelige dingen worden gemaakt. Bovendien zijn ze lekker en gezond en kunnen ze aan kinderen worden aangeboden in plaats van snoep. Ouders en gevers kunnen het beste hun fantasie de vrije loop laten tijdens de voorbereiding! Vooral zoete rassen met een lage zuurgraad, zoals Elstar, Braeburn en Jonagold, zijn populair bij de jongsten.

Appelmonster op stok:

Maak je eigen karamel of smelt karamelsnoepjes, steek de gewassen en goed gedroogde appels op een houten spies, bestrijk ze met de massa en versier met fruitgums in de vorm van vampiers, wormen, witte muizen en dergelijke. Winegums of stukjes drop veranderen in enge gezichten. Onder toezicht van een volwassene kunnen kinderen zelfs het laatste deel zelf doen, het versieren van de karamelappels.

Paddenstoel Appels:

Verwijder het klokhuis van de kleine, gehalveerde rode appels, leg ze op een dominosteen en versier de “hoed” met rondjes rauwe marsepein. De giftige paddenstoel is klaar!

“Appel” spinnenwebben:

Kern grote appels met een appelboor. Snijd vervolgens in dunne plakjes en besprenkel met citroensap om te voorkomen dat ze bruin worden. Trek met een spuitzak met gesmolten pure chocolade een spinnenweb over en plaats een plastic spinnetje over het middengat. De eetbare spinnenwebben zorgen voor griezelig genieten!

Gekrompen appel hoofden:

Halveer, schil en klok de appels uit. Elke appelhelft maakt een gekrompen hoofd. Snijd met een meloenboor en een scherp keukenmes gezichten in de appelhelften. Hoe meer verschillend deze zijn, hoe beter! Dompel tot slot de appels in citroensap om te voorkomen dat ze bruin worden. Voor kinderen zijn er de gekrompen hoofden vers aan de hand of in een appelspritzer, voor volwassenen in een glas warme appelwijn. Ook in een grote glazen punch bowl komen de gezichten goed tot hun recht.

Om zich om middernacht te versterken zullen alle grote en kleine geesten blij zijn met een appel- en pompoensoep, die ook ruim van tevoren klaar te maken is en dan alleen nog maar opgewarmd hoeft te worden. Een “gekrompen kop” of een paar wormen gemaakt van winegum dienen ook als een schokkende inzet. Voor de bereiding van de soep raden wij een variëteit aan die geschikt is om te koken zoals Braeburn, Cox Orange Gala of Elstar.