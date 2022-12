Georganiseerde chaos in gloednieuwe KRO-NCRV realityserie Alles voor de bruiloft

In de zesdelige serie Alles voor de bruiloft wordt het bijzondere leven van Nina en Susanna gevolgd. Twee jonge vrouwen, die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Georganiseerde chaos is het motto van Nina en Susanna. Dit duo kent elkaar al jaren en deelt lief en leed met elkaar. Samen reizen ze door heel Europa om de bruiloften vorm te geven. Working mom Nina samen met haar baby Sam en bohemien Susanna in hun camper. In Alles voor de bruiloft helpen zij vier koppels met de mooiste dag van hun leven. En elke keer is het een hele uitdaging voor deze vrouwen die er beiden een verschillende werk-privébalans op na houden.

In aanloop naar die bruiloften leren we ook de bruidsparen kennen: hoe hebben ze elkaar ontmoet, waarom houden zij van elkaar, hoe ging het aanzoek en wat zijn hun wensen en eisen voor de mooiste dag uit hun leven? Elke bruiloft is uniek en zit vol uitdagingen: van een zoekgeraakte borrel-reservering voor 60 personen, of een zwangere bruid en specifieke dress codes tot aan gecancelde vluchten van de bruiloftsgasten. Hoe brengen Nina en Susanna het ervan af en zijn de bruidsparen tevreden?



Alles voor de bruiloft, vanaf woensdag 14 december 2022 op NPO Start en vanaf woensdag 25 januari om 21.15 uur bij KRO-NCRV op NPO3.