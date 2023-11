Geprezen filmische meesterwerken te zien in november bij Film1

Laatst geüpdatet op november 2, 2023 by Redactie

Een choquerende vlucht uit de realiteit, een tiener en jonge vrouw in een rollercoaster van emoties en de komische dilemma’s van een Noorse dertiger. In november zijn bij Film1 drie meesterwerken te zien die in de menselijke psyche duiken en de complexiteiten van liefde, ambitie, twijfel en zelfontdekking belichten. Regisseur Paul Thomas Anderson brengt op 11 november met Licorice Pizza een ode aan de jaren zeventig en neemt de kijker mee op een dollemansrit van een jong koppel in de San Fernando Valley. Nagenoeg elke filmcriticus was laaiend enthousiast na het zien van de nostalgische reis, die drie Oscarnominaties kreeg en vele filmprijzen won. Een andere Oscargenomineerde film,The Worst Person in the World, is op 19 november te zien. Hierin toont de Noorse filmmaker Joachim Trier op briljante en komische wijz e de existentiële vragen en stress van de dertiger Julie. De derde hoogvlieger is het vlijmscherpe Sundown op 25 november met in de hoofdrol Tim Roth. Het verhaal dat begint als een zorgeloze familievakantie in Acapulco ontvouwt zich als een gewelddadig drama.

LICORICE PIZZA – Première zaterdag 11 november 20.30 uur

Regisseur Paul Thomas Anderson (Magnolia, There Will Be Blood) keert terug naar zijn Boogie Nights-roots met deze meesterlijke coming of age-komedie over de tiener Gary en de tien jaar oudere Alana die in de zomer van 1973 verliefd worden. Het is het begin van een merkwaardige en grillige verhouding tussen de ambitieuze tiener en de richtingloze jongedame, die samen op een wild avontuur gaan in de San Fernando Valley. De jonge hoofdrolspelers Cooper Hoffman (zoon van Philip Seymour Hoffman) en Alana Haim worden bijgestaan door bekende acteurs als Sean Penn en Bradley Cooper. Met zestig internationale filmprijzen en bijna 200 nominaties, waaronder drie voor een Oscar, heeft de film veel erkenning gekregen.

THE WORST PERSON IN THE WORLD – Première zondag 19 november 20.30 uur

Dit komische dertigersdilemma, geschreven door regisseur Joachim Trier en scenarist Eskil Vogt, gaat over een jonge vrouw die met haar carrière en liefdesleven worstelt. De film werd voor talloze internationale filmprijzen genomineerd, waaronder Oscarnominaties voor Beste Buitenlandse Film en Beste Originele Scenario. Hoofdrolspeelster Renate Reinsve werd tot Beste Actrice gekroond op het filmfestival van Cannes. Julie nadert de dertig en heeft het gevoel dat haar leven stilstaat. Haar vrienden krijgen kinderen en zijn gelukkig en haar relatie met de oudere, succesvolle striptekenaar Aksel is stabiel. Toch vraagt Julie zich af of dit alles is wat het leven te bieden heeft. Als ze de jongere en knappe Eivind ontmoet, gooit Julie het over een andere boeg in de hoop antwoorden te vinden over de liefde, haar carrière en het leven.

SUNDOWN – Première zaterdag 25 november 20.30 uur

Onder de regie van de Mexicaanse Michel Franco spelen Tim Roth en Charlotte Gainsbourg de hoofdrol in een verhaal, waarbij niets is wat het lijkt. Neil Bennett (Roth), een vermogende Brit, viert met familieleden vakantie in een luxe resort in het Mexicaanse Acapulco. Een telefoontje verstoort de zonnige idylle. Er is een sterfgeval in de familie en het gezelschap moet onmiddellijk terugkeren naar Londen. Maar in plaats van hen te vergezellen neemt Neil zijn intrek in een budgethotel, waar hij zijn dagen slijt met drank, zon en seks. Wat daarna volgt, zijn een aantal absurde wendingen. De film, die lovende reacties ontving, beleefde zijn première in Venetië en was daar een kanshebber voor de Gouden Leeuw.