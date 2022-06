Geraniums kleuren de zomer

Geranium (Pelargonium) is één van de bekendste en makkelijkste zomerbloeiers. Als je ze namelijk op het balkon of terras zet, hoef je nauwelijks wat te doen om er volop van te genieten. Tegenwoordig zijn er veel bijzondere soorten met bijvoorbeeld tweekleurige of gevulde bloemen. Wanneer de kans op nachtvorst is geweken, vaak vanaf april, kun je geraniums buiten zetten.

Variatie

De geranium heeft mooi groen blad en prachtige bloemen die wit, roze, rood, lila of paars kunnen zijn, maar er zijn ook nieuwe soorten die tweekleurige of gestreepte bloemen hebben. Er is bovendien volop variatie in vormen. Van ronde tot puntige bloemen en van enkele tot dubbele bloemen. De plant wordt ingedeeld in verschillende groepen waar onder de hanggeranium, de staande geranium en de Franse geranium. Ze hebben elk een eigen groeiwijze en maar bloeien allemaal zeer uitbundig. Een vierde groep wordt gevormd door de geurgeraniums. Die bloeien niet of nauwelijks maar verspreiden een heerlijk parfum dat varieert van citroen- tot colageur.

Langdurige bloei

Pelargoniums zijn sterke planten en staan garant voor een uitbundige bloemenzee. Belangrijk is een standplaats in de zon of halfschaduw en regelmatig water geven. Hoe meer zon, hoe meer bloemen. Voor een extra rijke en langdurige bloei geef je eens per twee weken plantenvoeding bij het gietwater en verwijder je de uitgebloeide bloemen. De geranium maakt dan continu nieuwe bloemknoppen aan tot diep in het najaar!

Tip: Niet alleen op balkon en terras doen geraniums het fantastisch. Zet ook eens een paar planten in de border. De geranium lijkt haast te exploderen, want je moet niet vreemd opkijken als de plant na een tijdje vier keer zo groot is geworden en boordevol bloemen zit. Hou daarom een onderlinge plantafstand aan van zo’n 20 cm.

Geraniums (Pelargonium) zijn vanaf april verkrijgbaar bij onder meer tuincentrum en bloemist.

Fotocredit: Pelargonium for Europe