Getrouwde moeders die meer verdienen dan hun echtgenoten, nemen een nog groter deel van het huishouden op zich

Terwijl nieuwe moeders vaak een groter deel van het huishouden op zich nemen dan hun echtgenoten, is dit effect zelfs meer uitgesproken bij moeders die meer verdienen dan vaders, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Bath. Rationele economische theorie suggereert dat ouderschap en de resulterende inkomens- en tijdsdruk zouden moeten leiden tot een efficiëntere verdeling van huishoudelijke taken. Uit de studie van meer dan 6000 heteroseksuele Noord-Amerikaanse getrouwde huishoudens bleek echter dat dit niet het geval is.

“Natuurlijk begrijpen we waarom er een gespecialiseerde arbeidsverdeling bestaat, maar er is geen reden om deze specialisatie genderspecifiek te maken. Traditionele verdeling is conventioneel verklaard door mannen die meer verdienen en meer uren werken en heeft een zekere logische aantrekkingskracht,” zei Dr Joanna Syrda van de University’s School of Management.

“Ik ontdekte echter dat de genderkloof in het huishouden groter wordt voor moeders die meer verdienden dan hun echtgenoten – hoe meer ze verdienden over hun partner, hoe meer huishoudelijk werk ze deden,” zei ze.

Lees ook: Als vrouw succesvol zijn? Met deze 3 tips bereik je het

Syrda zei dat de bevindingen erop kunnen wijzen dat traditionele genderidentiteitsnormen – het idee van de ‘mannelijke kostwinner’ en de associatie met mannelijkheid – zo diepgeworteld zijn dat koppels kunnen proberen te compenseren voor een situatie waarin vrouwen meer verdienen dan hun echtgenoten. Ze zei dat ze geïnteresseerd was om te ontdekken dat het effect sterker was bij gehuwde paren dan bij ongehuwde samenwonende ouders.

“Gehuwde paren die de traditionele inkomensverdeling niet nabootsen, kunnen worden gezien – zowel door henzelf als door anderen – als afwijkend van de norm. Wat er kan gebeuren, is dat, wanneer mannen minder verdienen dan vrouwen, paren dit neutraliseren door te verhogen traditie door huishoudelijk werk – met andere woorden, echtgenotes doen meer en echtgenoten minder, omdat ze proberen deze ‘abnormale’ situatie te compenseren door in andere conventionele gendernormen te leunen,” zei ze.

Syrda merkte op dat het economische argument voor moeders die een groter deel van de huishoudelijke taken op zich namen, was om hun meer verdienende (mannelijke) partner vrij te maken om zich op het werk te concentreren en de levensstandaard van het huishouden te maximaliseren.

“We zouden daarom verwachten dat de balans van huishoudelijk werk zou verschuiven naarmate meer vrouwen de arbeidsmarkt betreden, langer werken en hogere salarissen krijgen – maar dat is niet het geval geweest! Dus we moeten verder kijken dan de economische theorie naar dit traditionaliserende effect en koppels die de traditionele gendernormen volgen”, zei Syrda.

Syrda zei dat het belangrijk was om te erkennen dat er een aantal taken in de kinderopvang zijn waar vrouwen een duidelijk voordeel hebben. Ze merkte echter op dat het onderzoek gaat over huishoudelijk werk dat wordt gedefinieerd als ‘tijd die wordt besteed aan koken, schoonmaken en ander werk in huis’.

“Daarom volgt hier niet noodzakelijkerwijs uit dat dit moet leiden tot een genderspecifieke verdeling van huishoudelijk werk – als de vrouw de relatief hogere verdiener is, zou de overgang naar het ouderschap niet moeten leiden tot een meer traditionele verdeling van huishoudelijk werk, aangezien dit de algehele levenskwaliteit van het huishouden zou verbeteren, maar deze studie suggereert dat dit niet het geval is.”

Syrda zei dat de studie — “Geslachtsgebonden huishoudelijk werk: echtelijk relatief inkomen, ouderschap en traditionele genderidentiteitsnormen” — belangrijk is voor het begrip van een belangrijke bron van conflicten voor veel getrouwde stellen. Ze wees op onderzoek van het Amerikaanse Institute of Family Studies waaruit bleek dat het meest voorkomende twistpunt onder echtgenoten met kinderen karweitjes en verantwoordelijkheden waren, en benadrukte de botsing tussen de traditionele taakverdeling en de moderne realiteit van goed verdienende, werkende moeders.

Syrda zei dat eerder onderzoek aantoonde dat de overgang naar het ouderschap meer verandering bracht in de taakverdeling bij koppels dan welke andere gebeurtenis dan ook, zoals trouwen of meer kinderen krijgen. Tegelijkertijd toonde haar onderzoek aan dat dit de normen met betrekking tot gendertypisch gedrag lijkt te versterken of zelfs individuele genderrolhoudingen lijkt te verschuiven.

Lees ook: 5 tips om eenvoudig tijd te besparen

“Dit is belangrijk, want hoe paren de toegenomen huishoudelijke werklast verdelen nadat ze ouders zijn geworden, zal een belangrijke bepalende factor zijn voor de inkomensongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de loop van hun leven – een patroon dat eenmaal is vastgesteld, is vaak moeilijk opnieuw te onderhandelen. En deze normen kunnen worden doorgegeven aan hun kinderen”, zei ze.

Syrda bedacht dat een van de verwachtingen van de ‘genderrevolutie’ van de jaren zestig en zeventig was dat het hogere werkgelegenheids- en inkomensniveau van vrouwen gepaard zou gaan met een grotere deelname van mannen aan huishoudelijke activiteiten.

“Helaas lijkt het er echter op dat getrouwde mannen en vrouwen – vooral getrouwde ouders – het niveau van het huishoudelijk werk dat ze doen nog steeds niet gelijk hebben, waardoor velen van ons zich afvragen hoe ze deze ‘vastgelopen revolutie’ opnieuw kunnen starten?” ze zei.