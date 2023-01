Gezichtsreiniging voor de gevoelige huid

Laatst geüpdatet op januari 19, 2023 by Redactie

Last van een gevoelige huid? In dit artikel leggen we uit waarom dagelijkse gezichtsreiniging zo belangrijk is, wat belangrijk is bij het kiezen van een huidvriendelijke maar effectieve gezichtsreiniger voor de gevoelige huid, wanneer een reinigingsolie beter is dan een romige reiniger is en hoe een optimale gezichtsreiniging voor de verschillende huidbehoeften eruit ziet.

Waarom dagelijkse gezichtsreiniging belangrijk is

De gevoelige, dunne gezichtshuid wordt net zo blootgesteld aan de wisselende seizoenen met hitte, kou, wind en droge verwarmingslucht als aan de belasting van UV-straling, smog, fijnstof en uitlaatgassen. Grondige gezichtsreiniging is essentieel, vooral als je make-up, chemische of minerale zonnebrandcrème gebruikt. Gezichtsreinigers verwijderen ’s avonds vuil, verzorgingsresten, foundation of mascara van de huid. ’s Ochtends verwijderen ze overtollig talg, zweet, losse huidcellen en gifstoffen die ’s nachts van de huid worden afgestoten. Tegelijkertijd voorziet een hoogwaardige reiniger of een reinigingsolie je huid van waardevolle verzorgende stoffen, bereidt deze optimaal voor op de routine die volgt en versterkt de beschermende huidbarrière.

Lees ook: Layering – verzorging voor een mooiere huid

Gezichtsreiniging met alleen water?

Inmiddels is er niet alleen het fenomeen van de “oververzorgde” huid, maar ook de “overreinigde” huid, waarbij te veel onjuiste, agressieve reiniging met agressieve oppervlakteactieve stoffen en peelings de huid beschadigt. In het geval van een ongecompliceerde huid of zelfs de tere huid van kinderen is helder water zonder toevoegingen voldoende voor de dagelijkse gezichtsreiniging ’s ochtends en’ s avonds. Hoewel puur water zeer goed door de huid wordt verdragen, laat het nauwelijks een grondige reiniging toe die overtollig talg en vuil van de huid kan verwijderen. Dit geldt met name voor de vette en gecombineerde huid die vatbaar is voor mee-eters en puistjes. Geschikte milde reinigingsproducten zijn ook nodig voor de meer veeleisende, rijpere of problematische huid en vooral voor verzorgingsresten zoals make-up of zonnebrandcrèmes.

Wat is belangrijk bij het kiezen van een reiniger

Huidneutrale pH-waarde

Een goede en vooral zachte gezichtsreiniging moet worden aangepast aan je individuele huidtype en de verschillende behoeften van jouw huid. De reiniger moet een huidfysiologische pH-waarde tussen 5,0 en 5,5 hebben om de natuurlijke beschermende zuurlaag van de huid te behouden.

Vrij van oppervlakteactieve stoffen

Een verstoorde huidflora, waarvan de pH-waarde door conventionele zepen met een basische pH-waarde uit balans is gebracht, reageert overgevoelig en neigt tot roodheid, irritatie, een trekkerig en droog gevoel. Agressieve oppervlakteactieve stoffen zoals het natriumkokossulfaat dat in natuurlijke cosmetica wordt gebruikt, zijn ook niet geschikt voor een huidvriendelijke reiniging. Ook irriteren ze de huid en hebben ze een uitdrogend effect. Een goede, huidvriendelijke reiniger hoeft niet opgeschuimd te worden om zijn reinigende werking te ontplooien. Onthoud: hoe meer een product schuimt, hoe huidirriterender het is.

Lage irritatie

Je gezichtsreiniger moet vrij zijn van onnodige toevoegingen die de gevoelige huid kunnen irriteren. Dit zijn voornamelijk geurstoffen, alcohol, conserveringsmiddelen of emulgatoren.

Emulgator vrij

Emulgatoren verzwakken de huideigen beschermende barrièrelaag. Hierdoor droogt de huid steeds meer uit en worden de huideigen lipiden (vetten) uitgewassen. Bovendien kunnen ongewenste ziektekiemen de verzwakte huidbarrière binnendringen, wat vervolgens onzuiverheden, puistjes en acne bevordert.

Waar is een reinigingsolie voor?

Een reinigingsolie verwijdert zacht en betrouwbaar make-up, vuil en afzettingen van gezicht, hals en decolleté – vrij van agressieve oppervlakteactieve stoffen en additieven. Het lost overtollig vet en talg op het huidoppervlak op terwijl de huideigen barrièrelaag behouden blijft.

Lees ook: Alles over de gezichtsreinigingsbar en waarom jij niet meer zonder kan

Toepassingstips

Cleansing Cream

Verdeel de reiniger over de vochtige huid en masseer het zachtjes met ronddraaiende bewegingen in de huid. Vergeet de neusgaten en de huid onder de kin niet. Spoel alles grondig af met lauw water. Dep je gezicht droog met een handdoek, die je het beste alleen kunt gebruiken voor gezichtsreiniging.

Cleansing oil

Breng 2 – 3 slagen van de reinigingsolie met de pompdispenser aan op de vochtige huid en masseer de reinigingsolie met ronddraaiende bewegingen in. Het lost make-up, olieachtig vuil en minerale SPF-zonnebrandcrème op. Dompel vervolgens een wattenschijfje in lauw water om de resten te verwijderen.

Nareiniging met een toner

Vervolgens kun je een toner of gezichtstonic aanbrengen om de reiniging te voltooien. De gezichtstonic verstevigt de huid: het stimuleert de bloedsomloop en maakt met zijn hydraterende ingrediënten de huid steviger en steviger. Soms blijft er wat product van de reiniger achter in de haarlijn of bevat het kraanwater veel kalk. Tijdens de nareiniging ontdoe je de huid van dergelijke resten met een toner.