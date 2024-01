Gezichtssymmetrie verklaart “bierbril” niet

Laatst geüpdatet op januari 4, 2024 by Redactie

Als je dacht dat wazige ogen de oorzaak waren van het fenomeen ‘bierbril’, denk dan nog eens goed na.

Wetenschappers van de Universiteit van Portsmouth hebben de populaire theorie getest dat mensen iemand eerder aantrekkelijk vinden als ze dronken zijn, omdat hun gezichten symmetrischer lijken.



De term ‘bierbril’ of “beer goggles” wordt al tientallen jaren gebruikt om te beschrijven wanneer iemand zich seksueel aangetrokken voelt tot iemand terwijl hij dronken is, maar niet nuchter. Een mogelijke verklaring voor het effect is dat alcohol het vermogen van de drinker om gezichtsasymmetrie te detecteren schaadt, waardoor potentiële partners visueel aantrekkelijker worden.



Uit bestaand onderzoek is gebleken dat een deel van wat mensen aantrekkelijk maakt voor anderen, is hoe goed beide kanten van hun gezicht bij elkaar passen. De gedachte luidt: hoe meer symmetrie, hoe beter de genenpool. Maar wanneer alcohol wordt geïntroduceerd, wordt aangenomen dat iemand het minder snel opmerkt als de gezichten om hem heen niet-symmetrisch zijn.



Uit een nieuw experiment bleek echter dat hoewel alcohol de detectie van gezichtssymmetrie schaadde, het geen invloed had op de beoordeling van de aantrekkelijkheid van het gezicht.



Dr. Alistair Harvey van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Portsmouth zei: “Alcohol is een sterke voorspeller van seksueel gedrag en wordt vaak vóór of tijdens dates geconsumeerd.



“Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom alcoholdrinkers meer geneigd zijn om seks te hebben, waaronder een gebrek aan remming, hogere verwachtingen, persoonlijkheidskenmerken en het bierbrileffect.



“Vanwege het beperkte onderzoek naar dit onderwerp hebben we een veldexperiment uitgevoerd om te helpen bepalen waarom mensen vaak onverwachte – en spijtige – seksuele escapades ervaren nadat ze er één te veel hebben gehad.”



Om de resultaten te verzamelen, bezocht het team een plaatselijke pub in de omgeving van Portsmouth. 99 mannen en vrouwen meldden zich vrijwillig aan voor het onderzoek, variërend in leeftijd van 18 tot 62 jaar oud.



Hen werd gevraagd om 18 individuele gezichten te beoordelen op aantrekkelijkheid en symmetrie. Elk type beoordeling werd tweemaal gegeven: één keer voor gezichten die een verhoogde asymmetrie vertoonden, en opnieuw voor dezelfde gezichten in hun natuurlijke vorm. De deelnemers beoordeelden vervolgens welke van twee versies met hetzelfde gezicht (de ene normaal, de andere perfect symmetrisch) aantrekkelijker was en, in de uiteindelijke taak, meer symmetrisch.



Het onderzoek maakte gebruik van een robuuste procedure, waarbij beoordelingen van individuele gezichten werden gebruikt naast de gebruikelijke binaire benadering waarbij deelnemers het aantrekkelijkere of symmetrischere gezicht van een paar selecteerden.



Zoals voorspeld waren zwaar dronken personen minder goed in staat natuurlijke van perfect symmetrische gezichten te onderscheiden dan nuchtere drinkers. Maar de meer dronken kijkers vonden de gezichten niet aantrekkelijker.



Zoals verwacht beoordeelden zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers natuurlijke gezichten als aantrekkelijker dan gezichten die zo waren bewerkt dat ze er raar uitzagen. Maar verrassend genoeg was dit vooroordeel sterker onder vrouwen.



Het artikel zegt dat een mogelijke verklaring voor de bevindingen zou kunnen zijn dat aantrekkelijkheid afhangt van vele factoren die eenvoudigweg de kleine effecten van gezichtssymmetrie overspoelen.



“We ontkennen het bestaan van een ‘bierbrileffect’ niet”, voegde dr. Harvey eraan toe.



“Maar we vermoeden dat het gemakkelijker detecteerbaar zou zijn als je voor een experiment live modellen gebruikt, in plaats van statische foto’s. Afbeeldingen verbergen een reeks belangrijke visuele criteria voor aantrekkelijkheid, waaronder lichaamsbouw, lichaamsvorm, lengte, uitdrukking en kleding.



“Daarom is verder onderzoek nodig om het ontbrekende stukje van de puzzel te vinden.”