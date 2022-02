Gezond en fit het hele jaar door met prei

Prei: De fijngekruide groenteklassieker is populair – niet alleen in Nederland. Het heeft keukens in heel Europa en bijna de hele wereld veroverd. Iedereen kent het als onderdeel van soepgroenten. Maar velen kennen hem ook als een grandioze hoofdrolspeler – bijvoorbeeld in tarte flambée, curry of quiche. Bovendien kan het worden gegrild, gegratineerd, gebakken, rauw of gekookt gegeten en is – het kan niet beter – ongecompliceerd in gebruik. De alliumplant, die qua aroma zijn verwantschap met uien, bieslook, daslook en knoflook nauwelijks kan ontkennen, is vooral populair in het koude seizoen. Want bij lage temperaturen groeit de plant veel langzamer en kan ze haar fijne, kruidige aroma nog beter ontwikkelen.

Hij is ook mooi, de prei

Het witgroene wonderwapen tegen herfst- en wintersomberheid scoort niet alleen met zijn smaak, maar ook met zijn uiterlijk. Want de buitengroente is best indrukwekkend met zijn lange witte stelen en groene wikkel! Zijn rechte schacht kan tot 40 centimeter lang en tot acht, krachtige centimeters dik zijn. Het onderste deel van de prei, dat een knolgewas is, is wit omdat het deels als een wortel in de grond groeit. In het bovenste deel van de schacht heeft de prei echter groene waaiervormige bladeren. En de Allium plant is bijzonder decoratief als je hem laat groeien. Dan ontwikkelt het een prachtige bol bloemen – bestaande uit honderden kleine paarse bloemen.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van kruisbloemige groenten

Plezier van de plank

Vooral het witte deel van de prei is populair. Niet in de laatste plaats daarom vertrouwen de producenten op uitgekiende teeltmethoden. Ze bouwen dammen en planten de zaailingen in voorgeboorde gaten. De grond in het wortelgebied blijft los en luchtig en beschermt tegelijkertijd de plant tegen hevige regenval en rot. Het mooiste is: bij deze teeltmethode is het witte deel van de stengel bijzonder lang. En dat geldt overigens voor alle preisoorten: er wordt onderscheid gemaakt tussen zomer-, herfst- en winterprei, die tegen de vrieskou kunnen en van oktober tot april worden geoogst. Het heeft een veel intensere smaak dan de zomerprei. En ook aan de buitenkant is een klein verschil te zien: want de winterprei heeft een sterkere steel dan de zomerprei en donkerder, blauwgroen blad.

Goed bereisde groentesticks

Reeds 2100 voor Christus werd prei verbouwd in de stad Ur in wat nu Irak is. De oude Egyptenaren waren ook bekend met de lange groene palen. Ze zouden de arbeiders met name tijdens de bouw van de piramides hebben versterkt. In de oudheid was prei bijzonder wijdverbreid in het Middellandse Zeegebied, van waaruit ze ook in Europa en de wereld hun smaaktriomf begonnen.

Trouwens: Prei was zo heilig in oude Germaanse rituelen dat het zijn naam gaf aan een rune. En op de Britse eilanden zou het zelfs een koning hebben gediend als een teken van erkenning voor zijn troepen en tot op de dag van vandaag is het een van de nationale symbolen van Wales.

Power

Prei smaakt niet alleen ontzettend lekker, het doet ook veel voor een gezond lichaam. Want dankzij de rijke depots van vitamine B1, B2, C, E, K en foliumzuur ondersteunt prei het immuunsysteem van het lichaam perfect in de strijd tegen opkomende infecties. De mosterdoliën stimuleren ook de stofwisseling en hebben een activerend effect – precies goed op donkere dagen. Het heeft ook belangrijke mineralen als kalium, calcium, magnesium en de sporenelementen ijzer en mangaan. Prei is ook een van de weinige voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan inuline en wordt daarom beschouwd als de groente bij uitstek voor gezonde darmen. De oplosbare voedingsvezel heeft de reputatie een positief effect te hebben op de darmflora. Daarom wordt inuline vaak als voedingssupplement ingenomen als onderdeel van een gezonde opbouw van de darmflora.

Lees ook: Chinese kool: een Oost-Aziatische frisse kick

Kopen

Verse prei is te herkennen aan het stevige, diepgroene en knapperige blad. Ze moeten er fris uitzien, naar boven uitwaaieren en geen scheuren of geelbruine verkleuring hebben. Het middengedeelte en de basis van de wortel moeten helderwit en stevig zijn. Als de bladeren zijn verwijderd, kun je aan de snijpunten gemakkelijk zien of de prei nog vers is.

Bewaren

Prei moet altijd op een koele, donkere en droge plaats worden bewaard. In de groentelade van de koelkast blijft hij een week vers. Bewaar de sticks echter niet naast aromagevoelige voedingsmiddelen zoals boter of bloemkool. Anders nemen ze de ui-achtige smaak over. Bewaar de groenten daarom het beste in een vershouddoos.

Tip: Om de groenten in te vriezen, was je ze eerst, snijdt je ze in ringen en blancheer je ze kort in gezouten water. Daarna kan het maximaal acht maanden in de vriezer worden bewaard.

Keukenhacks:

Van het preigroen kunnen ook de eerste 10 tot 15 centimeter boven de witte schacht gebruikt worden. Het heeft een licht bittere smaak.

Snijd voor de bereiding het worteluiteinde en de bladpunten af. Als de staaf niet te vuil is, is het voldoende om de buitenste laag af te pellen.

Om de groenten schoon te maken, snijdt je ze het beste in de lengte doormidden en was je ze grondig onder stromend water.

Lees ook: Hoe je bittere groenten in de keuken kunt gebruiken

Bereiding

In fijne ringen gesneden prei smaakt heerlijk als pittig bijgerecht in soep, in een romige saus bij vlees of gewoon zo met wat kruiden en een scheutje olijfolie uit de pan of de oven. Het ziet er ook geweldig uit op de grill en is een perfect alternatief voor vlees in de vorm van een heerlijke groentespies. Vooral zomerprei is ook ideaal als rauwkost of salade. Prei smaakt uitstekend als quiche-topping, voor het bakken van stoofschotels of als bijgerecht bij vlees- of visgerechten. Hiervoor gebruik je het beste de lichte en lichtgroene delen van de prei. De groene preibladeren aan de buitenkant daarentegen passen goed bij soepen en stoofschotels.

Tip: Door de stabiele consistentie is prei ook geschikt om te vullen met heerlijke crèmes, voor een wrap of als rollade.