Laatst geüpdatet op november 27, 2024 by Redactie

De feestdagen zijn synoniem met families die rond de eettafel zitten, beladen met rijke en feestelijke gerechten. De overvloed aan smakelijke lekkernijen is een groot deel van de meeste tradities, maar het kan overweldigend aanvoelen als je ook nog eens prioriteit probeert te geven aan je gezondheid. Het goede nieuws is dat het prima is om te genieten van een aantal van je favoriete gerechten en dranken met vrienden en familie zonder bang te zijn dat je je dieetdoelen in de war schopt. Met een beetje planning en extra vooruitdenken over wat je op je bord legt – en tegelijkertijd een paar voedzame ingrediënten aan je recepten toevoegen – kun je nog steeds genieten van je favoriete gerechten en iedereen aan tafel voedzame maaltijden bieden. We hebben hier wat tips voor gezonde feestdagen.

Lees ook: 10 tips om gewichtstoename tijdens de feestdagen te voorkomen

Matiging is de sleutel

Jij bent de architect van je bord, dus je kunt een gezonde mix creëren. Begin met een kleinere portie en ga terug voor meer als je nog steeds honger hebt. Plan om de helft van het bord te vullen met fruit en groenten en overweeg om meerdere kleuren aan elk bord toe te voegen om een ​​balans te creëren tussen eiwitten, fruit, vezels en zoetigheden. Wees ook niet bang om variatie toe te voegen. Het proeven van de verschillende kleuren, smaken en texturen zal de maaltijd en je genot verbeteren. Uiteindelijk is eten met familie en vrienden bedoeld als een heerlijke ervaring om te koesteren.

Wees niet te streng voor jezelf

Het is prima om tijdens de feestdagen van je favoriete gerechten te genieten, dus voel je niet alsof je ze moet “verdienen”. Het feestmenu mag niet gepaard gaan met een vleugje schuld en schaamte. Omarm in plaats daarvan intentie en mindfulness. Het is prima om af en toe een traktatie met veel suiker of vet te accepteren, en het zal des te specialer voelen omdat ze niet vaak voorkomen.

Plan een beetje voorafgaand aan het feest

Als je naar een feest of evenement gaat waarbij je verwacht overweldigd te worden door de opties, overweeg dan om een ​​voedzame maaltijd voorafgaand aan het feest te eten (denk aan groenten, fruit, noten/zaden, peulvruchten, magere eiwitten). Dan kun je je concentreren op het socializen en gewoon een paar lichte toevoegingen nemen, om zo toch gezonde feestdagen te hebben.

Probeer de afwachtende methode

Als je net een heerlijk koekje hebt gegeten en je voelt je gedwongen om er nog een te nemen, probeer dan 10 minuten te wachten. Pak wat water, een hartig hapje en leid jezelf af. Als je dan nog trek hebt in een koekje, ga er dan voor. Maar misschien merk je wel dat je verder bent gegaan!

Beperk hoeveel je drinkt

Calorieën uit alcoholische en suikerhoudende feestdrankjes kunnen snel oplopen en ze helpen ons niet echt om vol te blijven. Plan vooruit wanneer je verwacht te genieten en zorg ervoor dat je de hele dag door veel water drinkt voor een feestje.

Denk verder dan je bord

Feestelijke wellness draait niet alleen om eten. Het is ook een moment om dankbaarheid te uiten en contact te maken met dierbaren. Neem dit jaar even de tijd om de mensen die de maaltijd met veel moeite hebben bereid en hun huis hebben opengesteld, bewust te eren. Door onze geest te richten op een plek van dankbaarheid, kunnen we onze focus verleggen van het eten naar de mensen om wie we geven en met wie we het delen.



En wat betreft persoonlijke gezondheid is voeding slechts een deel van de vergelijking. Regelmatig en voldoende slapen, dagelijks bewegen (zelfs korte dutjes van 5 tot 10 minuten zijn nuttig) en effectieve manieren leren om met stress om te gaan (denk aan kruidenthee, aromatherapie, een warm bad of een massage) helpen je om op het goede spoor te blijven. Een gezonde feestdagen periode zorgt ervoor dat je het hele jaar door gezond blijft, en er is geen universele handleiding. De belangrijkste aanpak is er een die je kunt volhouden: consistentie is belangrijk!

Voeg een ‘mediterraan’ tintje toe aan het menu

Als je een familiebijeenkomst of een feest met vrienden organiseert, overweeg dan om fruit, groenten, granen en andere gezonde items toe te voegen die een bladzijde uit het mediterrane dieet halen.

Fruit en groenten

Vul de helft van je bord met niet-zetmeelrijke groenten en fruit.

Geniet van je favoriete dips met plakjes appel of komkommer, of wortel- of selderijstengels.

Overweeg om meerdere kleuren aan elk bord toe te voegen als doel.

Brood en granen

In in plaats van een gebruikelijke portie zetmeel, combineer een kleine portie brood (zoals een klein broodje of schep dressing) met een volkoren graan indien mogelijk (bruine rijst, haver, volkoren, etc.)

Peulvruchten, bonen en linzen

Voeg bij de saladebar of het buffet een lepel kikkererwten of zwarte bonen toe aan je bord.

Als je op een koude avond van zelfgemaakte soep geniet, voeg dan een handvol droge linzen toe. Binnen 20 minuten zijn ze mals en bevat je soep of stoofpot meer vezels en eiwitten en is deze voedzamer!

Lees ook: 5 tips om emotioneel gezond te blijven tijdens de feestdagen

Desserts

Zoek naar manieren om fruit, noten of peulvruchten te verwerken.

Kies pure chocolade in plaats van melkchocolade of witte chocolade.

Ben jij klaar voor gezonde feestdagen of eet je gewoon lekker wat je maar wilt?