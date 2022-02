Gezonde gewoonten om nachtmerries te helpen voorkomen

Er zijn veel redenen waarom nachtmerries en nare dromen tijdens de slaap voorkomen, en er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de specifieke oorzaken. Er zijn echter veel bekende factoren die kunnen worden aangepakt om de beste kans op een rustige en ononderbroken nachtrust te garanderen. Hier onze gids voor het uitroeien van nachtmerries…

Blijf uit de buurt van stimulerende middelen

Hoewel alcohol je slaperig kan maken of je kan helpen sneller in slaap te vallen, heeft het zowel stimulerende als kalmerende effecten. De consumptie van alcohol is voortdurend in verband gebracht met een slechte kwaliteit en kwantiteit van de slaap, waardoor de natuurlijke slaapcycli worden verstoord. Deze verstoring kan zich vervolgens vertalen in nachtmerries terwijl het lichaam zichzelf probeert te reguleren tegen de pauzes en je wakker maakt voor een reset. Het schrappen van alcohol voor het slapengaan leidt eerder tot een goede nachtrust.

Om voor de hand liggende redenen is cafeïne een andere belangrijke oorzaak van verstoorde slaappatronen. In wezen kraakt het het zenuwstelsel, en het duurt tot tien uur om het lichaam volledig te verlaten. Probeer cafeïne na 14.00 uur te vermijden om ervoor te zorgen dat je veel gemakkelijker in slaap valt en dieper slaapt om de kans op slechte dromen te minimaliseren.

Als een warme drank een noodzaak is in je avondroutine, probeer dan kamille en gekruide appelthee om lichaam en geest te helpen ontspannen dankzij het antioxidant in kamille, apigenine genaamd. Apigenine bindt zich aan specifieke receptoren in je hersenen waarvan bekend is dat ze angst verminderen en de slaap helpen op gang te brengen.

Let op wat je eet voor het slapen gaan

Complexe voedingsmiddelen, als ze vlak voor het slapengaan worden gegeten, zullen je lichaam bezig houden om ze te verteren, en je in de REM-slaapstand (rapid eye movement) houden – waarin je levendigere dromen ervaart – voor langer en dus het risico op slechte dromen vergroot.

Om dezelfde reden veroorzaakt het eten van een grote maaltijd voor het slapengaan ook slechte dromen. Probeer eerder op de avond te eten en eet alleen lichte snacks in de uren voor het slapengaan.

Voor een nachtelijke snack zijn fruit zoals kersen en bananen goede opties, omdat ze van nature voorkomende chemicaliën, melatonine en magnesium, bevatten, die de slaap en spierontspanning bevorderen.

Geen stress

Met velen van ons die een stressvol leven leiden, moeten we ernaar streven onze vrije tijd te vullen met kalmerende activiteiten die onze geest hervinden; vooral degenen die worstelen met verstoorde slaap en nachtmerries.

In de uren voordat we naar bed gaan, moeten we proberen activiteiten op te nemen die ontspanning bevorderen en uitschakelen om ons zenuwstelsel de kans te geven om opnieuw in balans te komen en opnieuw op te starten na perioden van hoge stress. Enge films, misdaadthriller-tv-shows en bingewatchen kunnen aantrekkelijk zijn, maar als ze regelmatig deel uitmaken van je ontspanningsroutine, kunnen ze je hersenen overmatig activeren. Deze overmatige activering van de geest, gecombineerd met de inhoud van wat je hebt gezien, kan bijdragen aan nachtmerries en verstoorde slaap.

Kies in plaats daarvan voor kalmerende activiteiten zoals yoga, ademwerk, lezen, een bad nemen of gewoon bijpraten met je kinderen/partner/huisgenoten over hun dag. Hierdoor kunnen de hersenen overschakelen naar de nachtelijke modus van genezing en herschikking die nodig is om lichaam en geest te laten rusten ter voorbereiding op de volgende dag.

Schrijf het op

Veel mensen houden om verschillende redenen een droomdagboek bij. Dit aanpassen voor nachtmerries klinkt misschien contra-intuïtief, maar het kan op de lange termijn echt helpen.

Als je een nare droom hebt, noteer deze dan zo gedetailleerd mogelijk in het dagboek. Lees het de volgende dag door en ontrafel het langzaam, om te zien of je terugkerende thema’s of vooral onthullende ‘gebeurtenissen’ kunt vinden. Je merkt misschien dat je hersenen een bijzonder klein detail uit je dag hebben gehaald en daar een heel verhaal rond hebben gemaakt op basis van je angsten. Dit zal helpen om de nachtmerrie te doorbreken en erachter te komen wat er mogelijk is gebeurd waardoor het is ontstaan, zodat je die gevoelens van angst of zorgen kunt aanpakken.

Slaapomgeving

Ook al kan het zijn dat je in slaap valt als je knus bent, moet de interne temperatuur van ons lichaam voor het slapengaan met een of twee graden dalen. De ideale kamertemperatuur om te slapen ligt rond de 18 graden Celsius.

Weersta de drang om de verwarming maximaal te verhogen of meerdere lagen hoodies of dekens toe te voegen. Zorg ervoor dat lakens en beddengoed zijn gemaakt van natuurlijke, ademende materialen zoals katoen, zodat je lichaam de hele nacht de temperatuur kan regelen en om te voorkomen dat je wakker wordt door oververhitting.

Een stille en donkere slaapkamer is ook essentieel, en voor sommigen helpt het verwijderen van klokken of vervelende lichtbronnen (apparaten en opladers) uit de slaapkamer om de angst voor het slapengaan te verminderen en kan het helpen om een ​​ononderbroken nachtrust te krijgen, wat zal helpen bij het voorkomen van ongewenste nare dromen.

De juiste slaapproducten

We brengen tot een derde van ons leven slapend door, dus het is van vitaal belang dat we tijd en moeite investeren om de beste slaaphulpmiddelen bij de hand te hebben om ervoor te zorgen dat wanneer we kunnen genieten van een goede nachtrust, we niet worden gehinderd door pijntjes en kwalen .

Een matras en kussen dat je hoofd, nek en ruggengraat op één lijn houdt, is absoluut noodzakelijk. Een niet-ondersteunend matras of kussen kan pijn en ongemak veroorzaken, wat kan leiden tot een verstoorde nachtrust en je vatbaarder maakt voor slechte dromen. Besteed tijd aan het “testslapen” van verschillende matrassen voordat je ze aanschaft om er zeker van te zijn dat je het perfecte gevoel en de perfecte pasvorm vindt.

Als je regelmatig nachtmerries hebt die je slaap of je dagelijks leven voortdurend beïnvloeden, is het raadzaam om je huisarts te raadplegen om mogelijke oorzaken of behandelingen te onderzoeken.