Gezonde manieren om hypertensie te voorkomen

Laatst geüpdatet op december 16, 2022 by Redactie

Hypertensie – ook wel hoge bloeddruk genoemd – wordt gedefinieerd als een kortdurende of chronische stijging van de bloeddruk in de slagaders. Hypertensie treedt op wanneer de bloeddruk hoger is dan 140/90, waarbij normale bloeddruk wordt gedefinieerd als lager dan 120 (maximale druk)/80 (minimale druk).



Deze chronische ziekte is de belangrijkste risicofactor voor hartziekten, beroertes, nier- en zelfs oogziekten. Hypertensie kan ook slagaders barsten of blokkeren die de hersenen van bloed en zuurstof voorzien, waardoor een beroerte ontstaat.

Lees ook: 3 Natuurlijke en eenvoudige tips voor hoge bloeddruk

De twee meest voorkomende soorten hypertensie:

• Primaire hypertensie, ook wel essentiële hypertensie genoemd, is wanneer er geen bekende oorzaak is voor je hoge bloeddruk. Dit is de meest voorkomende vorm van hypertensie die gewoonlijk maanden of zelfs jaren nodig heeft om zich te ontwikkelen, als gevolg van je levensstijl, omgeving en veranderingen in je lichaam.

• Secundaire hypertensie is wanneer een gezondheidsprobleem de oorzaak is van je hoge bloeddruk, zoals nierproblemen, slaapapneu, schildklier- of bijnierproblemen en andere medicijnen.



Veel mensen met hoge bloeddruk ervaren geen symptomen – daarom wordt hypertensie de ‘stille moordenaar’ genoemd – daarom is het essentieel om je bloeddruk regelmatig te laten controleren.



Ernstige en veel voorkomende symptomen van hypertensie zoals hoofdpijn, neusbloedingen, kortademigheid, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid, braken, verwardheid, angst, pijn op de borst en spiertrillingen kunnen worden voorkomen. Variabele risicofactoren zijn ongezonde voeding (overmatige zoutconsumptie en lage inname van groenten en fruit).



Hypertensie is een chronische ziekte die niet te genezen is, maar kan worden voorkomen en beheerd door je levensstijl en veranderingen in je voedingspatroon. Als je overgewicht hebt, is het belangrijk om af te vallen om de ziekte te helpen voorkomen.

Hieronder enkele hints en tips over hoe je je risico’s op het krijgen van hypertensie kunt verkleinen:

• Verminder je zoutinname tot minder dan 5 g per dag.

• Meer fruit eten zoals bessen, bananen, kiwi’s en watermeloenen. Eet ook groene bladgroenten zoals sla, koolsoorten en spinazie.

• Regelmatig sporten.

• Vermijd het gebruik van tabak.

• Vermindering van alcoholgebruik. Beperk je alcoholgebruik tot niet meer dan twee glazen per dag voor mannen en niet meer dan één glas per dag voor vrouwen.

• Beperking van de consumptie van voedsel met een hoog gehalte aan verzadigde vetten.

Lees ook: 7 manieren om stress te verminderen en de bloeddruk laag te houden

Hieronder vindt je een heerlijk recept voor een “hartige salade met zalm, broccoli en walnoten” om je bloeddruk onder controle te houden.

Ingrediënten

• 200 g broccoli

• 200 g zalm met vel

• 1 el olijfolie

• ½ rode peper ontpit en fijngehakt

• 2 lente-uitjes, in plakjes

• 25g gehakte noten zoals walnoten, paranoten of amandelen

• 1 el gemengde zaden zoals lijnzaad, pompoenpitten, zonnebloempitten en sesamzaad

• 1 sinaasappel

Methode

• Om deze heerlijke salade te maken, verwarm je een beetje water in een stoompan. Voeg als het kookt de broccoli toe aan het water, plaats de stomer erop en leg de zalm erin. Laat 3 minuten koken tot de broccoli zacht is en de zalm stevig en net gaar.

• Haal van het vuur, laat de zalm afkoelen en giet de broccoli af. Verhit de olie in een koekenpan en bak de chili, lente-uitjes, noten en zaden in 3-4 minuten goudbruin. Schil met een dunschiller de schil van de helft van de sinaasappel in lange reepjes. Voeg toe aan de pan met een scheutje sap van de sinaasappel. Breng op smaak met zout en versgemalen peper.

• Snijd de zalm in stukjes, meng met de broccoli en strooi het chili-notenmengsel erover.