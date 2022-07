Gezonde slaapgewoonten vóór de kleuterschool helpen kinderen zich aan te passen aan school

De overgang naar de kleuterschool is een opmerkelijke mijlpaal voor kinderen en gezinnen, die zich doorgaans voorbereiden door schoolbenodigdheden te verzamelen en de leraar te ontmoeten. Nieuw onderzoek suggereert dat een belangrijke manier om zich voor te bereiden op de overgang naar het eerste onderwijs, het ontwikkelen van een bedtijdroutine is waarin kinderen consequent ten minste 10 uur slaap ’s nachts krijgen, wat hen zal helpen zich tijdens de overgang aan te passen.



In een nieuwe studie, ontdekte een team van onderzoekers onder leiding van Doug Teti, vooraanstaand hoogleraar menselijke ontwikkeling en familiestudies, hoogleraar psychologie en kindergeneeskunde en hoofd van de afdeling Menselijke Ontwikkeling en Gezinsstudies, dat bovendien om de aanpassing aan de kleuterschool gemakkelijker te maken, toonden kinderen die ’s nachts minstens 10 uur slapen, meer succes in emotionele ontwikkeling, leerbetrokkenheid en academische prestaties gedurende het hele kleuterschooljaar. Dit werd gevonden na statistische controle voor de verhoudingen tussen inkomen en behoeften van gezinnen, de gezondheidstoestand van het kind en het aantal gemiste schooldagen.

Lees ook: Tips om je kind te helpen succesvol te zijn op school



De onderzoekers gebruikten een bewegingsvolgend horloge om de slaapgewoonten van 220 kinderen vast te leggen gedurende vier periodes van een week in de loop van hun kleuterschooljaar, te beginnen voordat het schooljaar begon. Vervolgens hebben ze in september, november en april de slaapgewoonten van deze kinderen opnieuw gemeten. Naast deze volgperiodes evalueerden docenten en personeel de aanpassingen van de leerlingen aan de kleuterschool.



“We ontdekten dat kinderen die regelmatig 10 of meer uur per nacht sliepen, vooral voordat het kleuterschooljaar begon, de neiging hadden om dat meer optimale slaappatroon te behouden gedurende hun volledige kleuterschooljaar”, zei Teti. “Dit heeft belangrijke implicaties voor iedereen die geïnteresseerd is in het bevorderen van gezondere slaappatronen bij kinderen die de overstap maken naar het eerste onderwijs; ouders moeten doen wat ze kunnen om hun kinderen regelmatig het meeste – zo niet alle – van hun slaap te laten krijgen tijdens de nachtelijke uren voordat het schooljaar zelfs maar begint.”



Met deze gegevens keken onderzoekers ook naar de regelmaat waarmee de kinderen op 24 uur minstens 10 uur sliepen, in plaats van alleen ’s nachts te slapen. Het krijgen van 10 of meer uur slaap in de loop van 24 uur had geen invloed op de overgang van het kind naar de kleuterschool. De bevinding suggereert dat het ‘inhalen’ van minder slaap ’s nachts door overdag dutjes te doen, geen grote waarde heeft om kinderen te helpen zich aan te passen aan school.



De American Academy of Sleep Medicine (AASM) beveelt aan dat kinderen in de kleuterschool 10-13 uur slaap krijgen gedurende een periode van 24 uur. De uitkomst van deze studie geeft echter aan dat, voor die kinderen die op het punt staan ​​officieel naar school te gaan, die uren ’s nachts geconcentreerd moeten worden om de meeste invloed te hebben op de overgang naar en het succes van een kind op de kleuterschool.



Voor gezinnen die erop anticiperen dat hun kind naar de kleuterschool gaat, stelt Teti voor om routines en verwachtingen in te stellen voor een gezonde slaaphygiëne, zelfs voordat de school begint.



“Slaaphygiëne is de gewoonte die we aannemen en die van invloed is op hoe we slapen”, zegt Teti. “Een goede slaaphygiëne voor kinderen moet georganiseerde en consistente bedtijdroutines, beperkte toegang tot het scherm en een bedtijd om of vóór 21.00 uur omvatten.”

Lees ook: Tips om je kind te helpen de hele nacht door te slapen



Teti raadt aan om ten minste 30 minuten voor het slapengaan schermtijd, inclusief tv’s, videogames en tablets, te vermijden. Hij beveelt ook aan om betrokken te zijn en aanwezig te zijn tijdens het naar bed gaan van kinderen, en een consistente, kalmerende bedtijdroutine te implementeren die kinderen helpt om te slapen. Die routine kan badtijd, het lezen van een boek en praten in een rustige omgeving omvatten.



“Een goede slaaphygiëne lijkt net zo gunstig te zijn voor jonge kinderen als voor volwassenen. Het vaststellen van gewoonten die leiden tot een goede nachtrust voordat het kleuterschooljaar begint, lijkt kinderen een voorsprong te geven bij het maken van de overstap naar formeel onderwijs. Dit zijn veelbelovende resultaten, en we hopen ze verder te testen in een toekomstige familie-interventiestudie.”