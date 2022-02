Gids voor een goed leven, op de Deense manier

Denemarken wordt consequent gerangschikt als een van ’s werelds gelukkigste en meest leefbare landen, ondanks bijzonder koude, donkere winters. Voor de inwoners is het leven in Denemarken allesbehalve saai en somber. Lees verder voor onze gids om goed te leven, op de Deense manier…

Creëer een thuisheiligdom

Deense interieurs zijn niet per se wat je zou verwachten van een Scandinavisch huis – hoewel natuurlijke verlichting en open ruimtes alledaags zijn, zou je verrast kunnen zijn door de mix van oud en nieuw, neutraal en kleurrijk, klassiek en eigenzinnig.

Bij Deense huizen gaat het om het combineren van functionaliteit met persoonlijkheid, dus traditioneel Scandinavische interieurkenmerken worden verbeterd met een statement kunstwerk, een retro lamp, een kleurrijke bank, tot aan souvenirs van reizen of kinderkunst en handwerk.

Lees ook: 5 tips voor hygge-momenten in huis

Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat je interieur je persoonlijkheid weerspiegelt en die van niemand anders om je gevoel van verbondenheid en comfort in huis te verbeteren.

Sterke balans tussen werk en privé

Ondanks dat je officieel langere werkweken hebt – als je na 17.00 uur langskomt bij een Deens kantoor, zal het je misschien verbazen dat het bijna leeg is. Overwerken wordt in Denemarken ontmoedigd en als gevolg daarvan vertrekken de meeste werknemers rond 16.00 uur om hun kinderen van school op te halen of om het avondeten klaar te maken of gewoon omdat ze klaar zijn met hun werk voor die dag.

Dat wil niet zeggen dat hun productiviteit eronder lijdt. Denemarken is zelfs een van de meest productieve landen in de EU. Hoe kan dit? Misschien omdat uit onderzoek is gebleken dat werknemers 13% productiever zijn als ze gelukkig zijn, waarbij hun sterke balans tussen werk en privé dit gevoel van vervulling ongetwijfeld ondersteunt.

Dus in plaats van laat op kantoor te blijven, probeer op tijd uit te klokken en te genieten van wat quality time met dierbaren die een heerlijke maaltijd koken, met vrienden bij een sportles of theatershow, of ga gewoon naar huis om lekker op de bank te liggen met de kinderen of huisdieren na een dag hard werken.

Ga naar buiten voor wat endorfine

Denen staan ​​bekend om hun liefde voor fietsen. Fietspaden zijn zelfs te vinden in de meeste grote steden, met extra fietsroutes door het hele land. En deze liefde om tijd buitenshuis door te brengen gaat veel verder dan alleen transport. Ongeacht het weer, Denen vinden het heerlijk om zoveel mogelijk tijd buiten door te brengen.

Wandelen of joggen is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je overdag naar buiten gaat en profiteert van een dubbele dosis gezondheidsvoordelen: vitamine D en door inspanning veroorzaakte endorfines.

Voor de meer avontuurlijken is de winter de perfecte tijd om in het wild te gaan zwemmen. Je zult niet alleen genieten van een gezonde dosis endorfine, maar je zult ook genieten van alle voordelen van onderdompeling in koud water, waarvan bekend is dat het je immuunsysteem stimuleert, de bloedsomloop verbetert en stress vermindert.

Denk aan het gezegde: “Er bestaat niet zoiets als slecht weer, alleen slechte kleding”.

Lees ook: Hoe vindt je een betere balans tussen werk en privéleven?

Omarm ‘hygge’

Hoewel er geen Nederlands equivalent is voor de Deense term Hygge, betekent het in wezen gezellig, kalm, ontspannen. Als je ooit thuis op een natte en wilde dag thuis een verwarmende kop thee hebt gedronken, heb je zonder het te weten het plezier van hygge ervaren.

Hygge is een zachte staat van zijn die zelfzorg bevordert, of dat nu is op de bank kruipen met een goed boek, genieten van een kaarsverlicht bad of gewoon tijd doorbrengen met dierbaren.

Hygge is niet alleen voor binnenshuis; Je warm wikkelen in een zachte sjaal, knusse trui en winterjas voordat je op pad gaat voor een winterwandeling met dierbaren, zorgt ook voor de gezellige Hygge feelgood-factor.