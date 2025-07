Gids voor kleine verwondingen

Laatst geüpdatet op juli 4, 2025 by Redactie

Te lang op het strand liggen, een teek meenemen van een kampeertrip of tijdens het barbecueën op een stuk glas stappen: kleine verwondingen zijn snel gebeurd, zowel op vakantie als in het dagelijks leven. Ook al lijken ze op het eerste gezicht onbelangrijk, ze kunnen vaak pijnlijker en onaangenamer zijn dan je in eerste instantie zou denken – en een domper zetten op je welverdiende ontspanning. Hier een aantal tips om kleine verwondingen te behandelen.

Lees ook: Zo voorkom je ongelukken in de keuken

Valkuilen uit de dierenwereld

In de zomer gonst en zoemt de lucht: als de tafel buiten rijkelijk gedekt is, zijn de vlijtige bijen en de vlugge wespen vaak niet ver weg. Hoewel een bijensteek vaak pijnlijker is omdat de wespen hun gif niet kunnen doseren, zijn wespen vaak veel agressiever. Als er toch een gaatje ontstaat, helpt het om de wond snel te koelen. Het beste is om hiervoor een ijspakking te gebruiken. Als je een ui bij de hand hebt, kun je vertrouwen op een bekend huismiddeltje. Het sap heeft een ontstekingsremmende werking. Als je ademhalingsproblemen of vergelijkbare symptomen ervaart, wijst dit op een allergische reactie. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk een arts.

Ook bij tekenbeten is voorzichtigheid geboden. De gemakkelijkste manier om de bloedzuiger te verwijderen is met een pincet, gevolgd door een ontsmettingsmiddel. De gouden regel: draai het dier niet om en haal het er langzaam en voorzichtig uit, zodat het helemaal verwijderd is. Als er na enkele dagen tot weken een kleine rode cirkel rondom de plek ontstaat, is het raadzaam om een ​​arts te raadplegen om infectiegevaar uit te sluiten. Overigens moet je ook een kattenbeet in de gaten houden: met hun lange hoektanden dringen ze diep in het weefsel door. De mix van bacteriën en ziektekiemen wordt via speeksel overgedragen en kan spieren, botten, zenuwen, pezen of bloedvaten aantasten. Als het getroffen gebied klopt en warm wordt, kan een antibioticakuur nodig zijn om bloedvergiftiging te voorkomen.

Hete zomerdagen

Soms helpt zelfs de beste zonnebrandcrème niet tegen hardnekkige blootstelling aan de zon: de huid wordt rood en de verbranding doet pijn. Naast natte kompressen en lotions op waterbasis, kan het drinken van veel vocht helpen om de pijn te compenseren. Het is een misvatting dat ijs of coldpacks helpen. Integendeel: ze koelen vaak te veel af, waardoor de beschadigde huid extra wordt belast. Een zonnesteek is erg vervelend. Een koele plek waar je je hoofd omhoog kunt leggen, helpt hierbij. Koele doeken en veel water helpen tegen klachten als misselijkheid en dergelijke. Indien er sprake is van een hitteberoerte, is snel handelen noodzakelijk. Een hitteberoerte tast het hele lichaam aan, de temperatuur stijgt tot boven de 40 graden, het hart klopt ongewoon snel, de bloeddruk daalt snel, de huid wordt rood en droog – maar blijft zweetvrij. Iedereen die vermoedt dat hij of zijzelf of een partner een hitteberoerte heeft, moet een spoedarts bellen.

Wees voorzichtig in de zomerhitte

Grind en scherven

Als je even niet kijkt, ligt het kind met een schrammetje op de grond. Maar je hoeft je geen zorgen te maken: spoel de wond om eventuele resten te verwijderen, desinfecteer hem, smeer er een geschikte wondzalf op en bescherm hem (afhankelijk van de wond) met een pleister of verband – en de verwonding is genezen. Bij een snij- of schaafwond is de situatie anders. Eerst moet de wond kort bloeden, zodat al het vuil verdwijnt. Vervolgens moeten de getroffenen het bloeden stoppen en het lichaamsdeel stil houden. Afhankelijk van de diepte van de wond kan het nodig zijn een arts te raadplegen om te bepalen of hechtingen nodig zijn.

Verbrand door het barbecuevuur of gemorst kokend heet water? Zelfs de kleinste brandwond veroorzaakt hevige pijn. Breng geen zalf aan op verse wonden – dit kan leiden tot ontstekingen. Koel ook hier, maar niet te veel. Bij uitgebreide brandwonden, bewusteloze patiënten en baby’s moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Totdat een arts arriveert, mag de getroffen persoon helemaal niet worden gekoeld, omdat er risico op onderkoeling bestaat. Bij kinderen alleen de armen en benen koelen. Er zijn verschillende gradaties van brandwonddiepte, die het beste door een arts kunnen worden beoordeeld. De handpalmregel helpt bij het schatten van de omvang van de brandwond – dat wil zeggen, welk percentage van het huidoppervlak is verbrand. Een hand inclusief vingers komt overeen met ongeveer één procent van de totale lichaamsoppervlak.

Lees ook: 5 simpele trucs om blaren te vermijden

Eerste hulp voor het gezicht

Gebeurt vaak bij het fietsen: Er komt een vreemd voorwerp in het oog. Als er een steentje of een vlieg in je oog terechtkomt, kun je met een beetje pech je hoornvlies beschadigen. Zelfs als het vreemde voorwerp is verwijderd, kunnen de ogen nog steeds pijnlijk en gevoelig voor licht zijn. Ook een verminderd gezichtsvermogen kan hiervan een teken zijn. Meestal zijn dergelijke verwondingen oppervlakkig en genezen ze vanzelf, uiterlijk binnen enkele dagen. Als de verwonding ernstiger is, kan de oogarts helpen met het verwijderen en het aanbrengen van geschikte zalven.

“Wie kent het niet? Plotseling krijg je een bloedneus – zonder dat er iets bijzonders aan de hand is. Eerst moeten de getroffenen rechtop gaan zitten en hun hoofd optillen, zodat de bloeddruk in het hoofd sneller daalt. Kantel je hoofd niet naar achteren, maar laat het naar voren hangen om te voorkomen dat er bloed in je maag komt. Druk je neusgaten zeker tien minuten dicht en leg een ijspakking in je nek. Dit vernauwt de bloedvaten in je neus. Dit zou de bloedneus snel moeten stoppen.