Gimbap: Koreaanse sushi

Laatst geüpdatet op februari 19, 2025 by Redactie

Wat wij brood en boter noemen, noemen de Koreanen hun gimbap. De gevulde rijstrolletjes worden gegeten als ontbijt, maar ook onderweg en op kantoor. Op het eerste gezicht doet de gezonde snack denken aan sushi, maar qua smaak heeft het weinig met de Japanse specialiteit te maken.

De rijst voor gimbap (“gim” voor zeewier, “bap” voor rijst) wordt niet geraffineerd met azijn, zoals bij sushi, maar met sesamolie en sesamzaadjes. Sushi bestaat traditioneel uit rauwe vis of zeevruchten, terwijl Koreaanse rollen meestal gevuld zijn met gekookte ingrediënten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld veel verse groenten zoals paprika, komkommer en wortelen, rundvlees gemarineerd in sojasaus en gebakken tot het pittig is (“Bulgogi”), Aziatische paddenstoelen, ingelegde gele radijs (“Danmuji”), bosuitjes of kaas. Ook kimchi wordt vaak toegevoegd: een pittige groente bereid door middel van melkzuurfermentatie. Dankzij de pittige en veelzijdige combinatie van ingrediënten smaakt Gimbap ook heerlijk op zichzelf, terwijl sushi meestal wordt geserveerd met sojasaus, wasabi en ingemaakte gember.

Gimbap zelf bereiden

Gimbap is eenvoudig thuis te bereiden – ook vegetarisch en veganistisch. Was eerst de witte of bruine kortkorrelige rijst en kook deze met twee keer zoveel water tot de rijst licht plakkerig is. Voor de perfecte consistentie kun je een rijstkoker gebruiken. Meng vervolgens de afgekoelde rijst in een kom met sesamolie en gemalen sesamzaadjes.

Bereid ondertussen de ingrediënten voor de vulling voor. Je fantasie kent geen grenzen. Op deze manier kunnen worteltjes gemakkelijk in de pan gekaramelliseerd worden. Verse bladspinazie wordt kort geblancheerd in water en verfijnd met knoflook. Je kunt de natuurlijke tofu ook in kleine blokjes snijden en kort bakken in sojaolie. Leg nu de afgekoelde rijst met natte handen in het midden van de geroosterde zeewiervellen (nori), waarbij je een smalle rand vrij laat. Verdeel de overige ingrediënten over de rijst en rol het strak op met een bamboemat. Maak de rand lichtjes vochtig om de rol te sluiten. Bestrijk het tot slot met sesamolie en snijd het met een scherp mes in vingerdikke plakken. Traditioneel wordt deze Koreaanse specialiteit met eetstokjes gegeten. Het kan geserveerd worden met ramensoep of gefrituurde groenten (tempura).