GIMBER x mode-icoon Diane Von Furstenberg

GIMBER, het merk dat bekend staat om zijn biologische en alcoholvrije gember concentraat, heeft een samenwerking gelanceerd met niemand minder dan mode-icoon Diane von Furstenberg! GIMBER heeft de gerenommeerde modeontwerpster gevraagd om een nieuwe draai te geven aan de GIMBER N°1 Original fles. Het resultaat? Een uniek design met vrolijke kleuren en heel herkenbare DVF-prints; een fles voor iedere gember én fashion lover.



Het begon allemaal kleinschalig, in de keuken van GIMBER-oprichters Dimitri Oosterlynck en Sylvie Schollier. In een wereld waar veel sociale druk heerst rond alcohol, durfde het merk juist tegen de stroom in te gaan met alcoholvrije gember concentraten. In die keuken, bottelde Dimitri de eerste 25 flessen met de hand. Vijf jaar later is de biologische en 100% natuurlijke gemberdrank uitgegroeid tot een echte game changer in de drankenindustrie, met fans over de hele wereld. GIMBER is een absolute must voor iedereen die van gember en alcoholvrije dranken houdt.



Ook Diane von Furstenberg, dé modelegende die 50 jaar geleden mode geschiedenis schreef met haar iconische wrap dress, is een fan van het gemberdrankje. Daarom ging ze in op de uitnodiging van GIMBER om een creatieve twist aan het ontwerp van GIMBER N°1 Original te geven. Beide merken vinden elkaar in hun durf, authenticiteit, inventiviteit en een eigenzinnige kijk op de wereld, kortom, de ideale ingrediënten voor deze bijzondere samenwerking.



GIMBER-oprichter Dimitri Oosterlynck: “Diane is zonder twijfel een van de meest opmerkelijke mensen die ik in mijn leven heb mogen ontmoeten. Haar ongeëvenaarde vitaliteit is echt indrukwekkend. Het zijn echter haar scherpzinnigheid, vindingrijkheid en vriendelijkheid die haar onderscheiden van de rest.”

Deze verrassende collab is het resultaat van een ontmoeting tussen twee sterke vrouwen met hezelfde positieve mindset. Sylvie en Diane delen dezelfde ambitie om het verschil te maken, elk op hun domein. Tijdens een van hun gesprekken, ontstond het idee om de handen ineen te slaan. In Diane von Fustenberg heeft GIMBER de perfecte partner gevonden om aan de slag te gaan met het ontwerp van GIMBER N°1 Original. Het unieke design van de fles verwijst dan ook naar de beroemdste creaties van Diane, vol kleur en authentieke prints. GIMBER x Diane von Furstenberg is een echt collector’s item: een origineel en speciaal cadeau voor zowel gember- als modeliefhebbers.

“Mijn nummer één advies voor individuen, bedrijven en merken: wees trouw aan jezelf. Als persoon, als bedrijf én als merk, want trouw zijn aan jezelf maakt je vrij,” aldus Diane Von Furstenberg

Verkoopprijs: € 28,95 (700 ml)

​Verkrijgbaar via www.gimber.com en bij speciaalzaken, bio-winkels en concept stores.