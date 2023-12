GINAMIS: de prijswinnende alcoholvrije spirit voor elke feestelijke cocktail

Deze feestdagen biedt GINAMIS een verfrissend alternatief voor de bekende bubbels en rode wijn: een alcoholvrije spirit geïnspireerd op gin. GINAMIS is een alcoholvrije drank, zonder concessies op smaak of karakter. De spirit wordt gedistilleerd op authentieke wijze in een kleine distilleerderij in Amsterdam. Dankzij de combinatie van botanische ingrediënten, waaronder het Franse paardenbloemblad, biedt GINAMIS dezelfde smaakbeleving als een alcoholhoudende gin. Hierdoor vormt het de ideale basis voor kruidige, warme cocktails. Perfect als aperitief tijdens de feestdagen, maar ook een mooi cadeau als frisse start van het nieuwe jaar. Deze spirit is namelijk niet alleen alcoholvrij, maar ook suiker- en glutenvrij en bevat geen calorieën. Ter inspiratie deelt GINAMIS twee favoriete cocktailrecepten voor de feestdagen.

GINAMIS Signatures

Of het gaat om een bruisende cocktailparty of een intiem diner, met GINAMIS creëer je voor elke gelegenheid de perfecte cocktail.

The Classic Amis

Een verfrissende en verrassende karaktervolle twist op de klassieke G&T met de krachtige smaak van paardenbloemblad.

Ingrediënten:

50 ml GINAMIS

125 ml Indian Premium Tonic

1 Schijfje sinaasappel

1 Kaneelstokje

Bereiding

Vul een glas tot de rand met ijsklontjes. Schenk eerst de GINAMIS in het glas en vervolgens de Indian Premium Tonic via de rand. Roer 1-2 keer zachtjes door het glas. Voeg tot slot een schijfje sinaasappel en een kaneelstokje als garnering toe. Enjoy!

The Merry Berry Amis

Een warme cocktail met de floraal kruidige smaak van GINAMIS als feestelijke start met jouw amis.

Ingrediënten:

50 ml GINAMIS

120 ml Cranberrysap

10 ml Kaneelsiroop

10 ml Sinaasappelsiroop

1 Squeeze verse limoensap

1 Steranijs

1 Rozemarijntakje

3 Verse cranberries

Bereiding

Vul een longdrinkglas tot de rand met ijsklontjes. Schenk de GINAMIS, het cranberrysap, de kaneelsiroop en de sinaasappelsiroop in het glas. Voeg vervolgens een squeeze van een limoenpartje toe. Roer zachtjes door het glas tot alles goed gemengd is en garneer de cocktail tot slot met de steranijs en een takje rozemarijn geregen met cranberries. Cheers!



GINAMIS is verkrijgbaar bij slijterijen, horecagelegenheden en online.