Gladys Knight met Farewell Tour naar Carré

Laatst geüpdatet op oktober 10, 2023 by Redactie

Amerikaanse soulzangeres Gladys Knight komt op 20 juni 2024 naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De show is onderdeel van haar Farewell Tour. De kaartverkoop voor dit concert start op vrijdag 13 oktober 10:00 uur via Ticketmaster.

Met een carrière van ruim vijftig jaar heeft de zangeres weinig introductie nodig. De zevenvoudige Grammy winnares met nummer 1 hits in pop, gospel en R&B heeft successen behaald in film, televisie en live optredens.



Beïnvloed door gospel, net als vele andere R&B pioniers, kwamen Gladys Knight & the Pips in 1961 bovenaan de Billboard R&B lijst met ‘Every Beat of My Heart’. Tussen 1966 en 1972 volgden nog elf Top 10 R&B hits, waaronder ‘I Heard It Through the Grapvine’, ‘The Nitty Gritty’, ‘If I Were Your Woman’ en het Grammy winnende ‘Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye)’. Eind jaren ’80 ging Gladys Knight solo verder en behaalde gelijk een succes met de James Bond-hit “Licence To Kill”.



Tijdens haar afscheidstournee passeren al haar klassieke hits de revue, zoals ‘Midnight Train To Georgia’, ‘Licence To Kill’, ‘The Way We Were’,’ Baby Don’t Change Your Mind’ en ‘You’re The Best Thing (That Ever Happened To Me)’ – maar ook nummers van haar laatste album ‘Where My Heart Belongs’, dat lovende kritieken kreeg. Naast het concert in Carré geeft Gladys Knight ook een concert in het Muziekgebouw in Eindhoven op zaterdag 22 juni 2024.

GLADYS KNIGHT | FAREWELL TOUR

Donderdag 20 juni 2024 | Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €61,60 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 13 oktober om 10.00 uur via ticketmaster.nl