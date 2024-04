Glenn is de winnaar van Big Brother 2024

Laatst geüpdatet op april 14, 2024 by Redactie

Op maandag 15 januari namen 8 bewoners hun intrek in het Big Brother huis om zich helemaal over te leveren aan het experiment van Big Brother. Na 93 dagen weten we eindelijk wie de winnaar is van Big Brother 2024. Glenn mag met de geldpot van 56.266 euro naar huis en wint zo van overgebleven bewoners Alice en Randy. Basiri, Ronahi, Sonja, Alice, Tyron, Dilano, Lenie en Ashley deden als eerste hun intrede in huis. Meteen nadien kwamen ook Tom, Karen, Danny, Ariana en Randy nog in huis en doorheen de weken voegde Glenn, Jimmy, Sabeau, Nouchka, en Doriana zich nog toe bij de groep.



Week na week moest er iemand het huis verlaten en werd er stevig gestreden voor een plekje in de volgende week. Ashley, Jimmy, Glenn, Randy en Alice haalde de finaleweek, maar de eerste twee moesten net voor de grote finale het huis verlaten. De Vlaamse Glenn, Nederlandse Alice en Randy mochten zich de finalisten van Big Brother 2024 noemen.



Als eerste finalist moest Randy het huis verlaten, waarna de strijd verder ging tussen Alice en Glenn. Na meer dan drie maanden van uitdagingen, geheime opdrachten, spannende spellen en vele emoties werd Glenn de winnaar van deze editie van Big Brother. “Het was een onvergetelijke avontuur en dat ik dan uiteindelijk de winnaar ben is helemaal de kers op de taart. Ik ben zo blij en had dit nooit verwacht” Aldus Glenn.



Big Brother was de afgelopen tijd te volgen tijdens de reguliere uitzendingen en de liveshows bij RTL 5 en 24/7 op de livestreams bij Videoland.