Gloednieuw seizoen ‘Married At First Sight’: bekend recept, maar vol verrassingen

Laatst geüpdatet op december 21, 2022 by Redactie

Vanaf dinsdag 3 januari is het meest spraakmakende liefdesexperiment ‘Married At First Sight‘ terug bij RTL 4. Het is alweer het achtste seizoen van het succesvolle programma, maar toch zorgt het unieke format ook nu weer voor verrassende wendingen. Onder leiding van presentator Carlo Boszhard wagen twaalf vrijgezelle mannen en vrouwen de sprong in het diepe. Gematcht op basis van wetenschappelijk onderzoek gaan ze een wettelijk huwelijk aan met iemand die ze nog nooit hebben gezien. Na minimaal vijf weken hakken ze welbekende knoop door: blijven ze getrouwd of niet? Het programma is wekelijks op dinsdag en woensdag te zien. In de eerste week wordt de kijker getrakteerd op een extra aflevering op donderdag.

Ook in dit seizoen wordt glashelder hoe grillig de liefde kan zijn. De stellen zijn gematcht door experts met verschillende expertises. Het team van dit seizoen bestaat uit Patrick van Veen (gedragsbioloog), Eveline Stallaart (seksuoloog) en Anne Campagne (singles- en relatiecoach). Zij zullen de koppels, ook tijdens de huwelijksreis, begeleiden en ondersteunen. Speciaal voor het matchen zijn – net als vorig jaar – matchmakers Radboud en Liselotte Visser ingezet.

Nieuwe elementen

Naast de bruiloften, de huwelijksreis, het samenwonen en de eindgesprekken worden de koppels dit seizoen al eerder samengebracht om ervaringen te delen. Zo is er het groepsdiner dat plaatsvindt na de huwelijksreizen, waarbij de experts meekijken: welke koppels voelen zich gesterkt door de anderen en welke ervaren juist jaloezie? Ook verlopen de eindgesprekken anders dan voorgaande seizoenen; de persoonlijke verklaringen van de deelnemers en hun eindbeslissing vinden nu één op één plaats in een romantische setting en dat maakt dit belangrijke moment nóg intiemer of confronterender. Natuurlijk ontbreekt ook het bekende ‘koppelsweekend’ dit seizoen niet.

Een vrouwelijke match

Vorig jaar was het experiment bijzonder succesvol. Maar liefst twee koppels zijn nog steeds gelukkig samen, namelijk Sonny & Dylan en Rowan & Astleigh. Dit jaar ligt de lat dus hoog. Het is de experts is gelukt om – na drie jaar – weer een match te hebben gemaakt van twee vrouwen. Eerder trouwden Ingeborg en Chantal, maar dat huwelijk hield helaas geen stand. Expert Patrick van Veen is er blij mee dat het dit seizoen is gelukt om van de aanmeldingen een geschikte, vrouwelijke match te maken. ‘Dit heeft het experiment nodig. Met heterokoppels en ook mannenstellen hebben we nu best wat ervaring. Maar dat was niet het geval bij relaties tussen twee vrouwen’, zegt hij. ‘Op papier is dit een perfecte match en de tijd zal het leren.’



‘Married at First Sight’ is vanaf 3 januari 2023 wekelijks op dinsdag- en woensdagavond om 20.30 uur te zien bij RTL 4. Alleen in de eerste week is het programma maar liefst 3x te zien, namelijk op dinsdag, woensdag én donderdag.