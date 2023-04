Als we de Italiaanse tomatensaus sugo maken, doen we dat in grote hoeveelheden. Gevuld in glazen pot en bewaard, kan je snel een geweldig gerecht op tafel zetten. Snel nog een pasta of polenta koken, klaar! Maar als je verse gnocchi wil, moet je terug naar de keuken. We hebben hier het recept gnocchi met beef sugo.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

Voor de saus:

200 g ui, fijngehakt

2 teentjes knoflook, fijngehakt

200 g wortelen, geschild en in fijne blokjes gesneden

4 el olie

160 g bleekselderij, geschild en in fijne blokjes gesneden

4 el peterselie, gehakt

400 g rundvlees, gehakt

100 g varkensschouder, gehakt

100 g rauwe ham, in kleine blokjes gesneden

80g boter

800 g verse tomaten, geschild, ontpit en in blokjes gesneden

800g tomaten uit de pot

6 eetlepels tomatenpuree

¼ l runderbouillon

Zout en peper

½ tl suiker

1 el oregano

Wat citroenschil

Voor de gnocchi

250 g kruimige aardappelen, gezeefd

80 gram meel

25g zachte boter

1 ei

Zout, peper, nootmuskaat

50 ml room

Meel voor het werkoppervlak

Zo maak je de beef sugo

Voeg de ui en knoflook al roerend toe aan de wortels. Voeg de in blokjes gesneden bleekselderij en peterselie toe en bak een paar minuten mee.

Voeg de twee vleessoorten toe en bak ze, onder voortdurend roeren, tot kruimels.

Voeg de rauwe ham toe en bak deze vijf minuten mee.

Voeg de helft van de boter, de verse tomaten en de tomaten uit de pot toe en laat kort sudderen. Meng de tomatenpuree erdoor en laat het even pruttelen.

Giet de runderbouillon erbij, breng op smaak en laat ongeveer 35-40 minuten zachtjes sudderen. Roer de resterende boter erdoor.

Zo maak je de gnocchi

Doe voor de gnocchi het aardappelmengsel, bloem, boter en ei in een kom en meng tot een stevig deeg met zout en nootmuskaat.

Vorm twee vingerdikke rollen op een met bloem bestoven werkblad en leg ze 2-3 centimeter uit elkaar.

Druk licht aan met een vork en vorm en leg opzij op een met bloem bestoven bakplaat.

Laat de gnocchi ongeveer drie tot vier minuten sudderen in kokend gezouten water. Zodra ze naar de oppervlakte drijven, zijn ze klaar.

Verwarm de room kort in een pan, breng op smaak met peper en zout en roer de gnocchi erdoor.

Tips

Het is belangrijk dat de saus lang genoeg gestoofd wordt zodat de smaken goed tot hun recht komen.

Rond de sugo af met 100 ml rode wijn. Zodra de fles open is, schenk je jezelf snel een glas in.