Goed doen in de zomer: red voedsel met de Europese stadsgidsen van Too Good To Go

Voor voedselverspilling geldt geen zomerstop, het is juist een onderwerp om extra alert op te zijn. Hitte, minder trek en meer spontane aankopen blijken uit onderzoek namens Too Good To Go de voornaamste redenen waarom meer voedsel in de zomer wordt verspild. Om in de zomervakantie je goede gewoontes niet te laten varen, introduceert de app een nieuwe feature om voedsel te redden op vakantiebestemmingen: Too Good To Go stadsgidsen. Deze zijn speciaal samengesteld met de lekkerste spots in o.a. Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Brussel en Parijs. Of je nu op vakantie in Europa bent, of in Nederland blijft, de app biedt je ook vele handige hacks, tips en tricks om goed eten niet in de prullenbak te laten belanden.

Voorkom voedselverspilling deze zomer

Too Good To Go onderzocht de achterliggende redenen waarom er in de zomer meer eten weggegooid wordt. Bovenaan staat dat door hitte het eten in huis sneller bederft (56%), gevolgd door minder trek vanwege de warmte (36%), maar ook het doen van meer spontane aankopen is een belangrijke reden (26%).



Wat de verklaring ook is dat meer voedsel verloren gaat, Too Good To Go helpt graag een handje met slimme tips en recepten: hoe bewaar je best fruit en groenten bij warm weer? Wat zijn de onmisbare items in je bagage? (spoiler alert: een koeltas en vershouddoos). Wat mag je allemaal invriezen? Had je al aan fermenteren gedacht om jouw groenten te bewaren? Al deze zomerse tips en lekkere receptjes heeft Too Good To Go op deze pagina verzameld.

Food hotspots op vakantie

Ook op jouw vakantiebestemming kun je een verschil maken en van goed voedsel genieten dat anders verspild zou worden. Met 160.000 spots over de hele wereld is er veel lekkers te ontdekken in de Too Good To Go-app. Van ontbijt tot diner, of voor verschillende lekkere snacks tussendoor. Het is tenslotte vakantie. Om je te helpen de verborgen schatten en de favorieten van de locals te ontdekken, introduceert Too Good To Go stadsgidsen voor niet alleen de top vijf vakantiebestemmingen van Nederlanders, zoals Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Brussel en Parijs, maar ook voor vele andere steden wereldwijd. Zorg dus dat je, waar je ook bent, de app bij de hand hebt en probeer deze hotspots uit. Het is een win voor jou, de planeet én je smaakpapillen.

Amsterdam

Een dagje sightseeing in Amsterdam begint hartje centrum. In de Damstraat vind je Rene’s Croissanterie en scoor je de lekkerste zoetigheden. Loop door naar de Dam en het Nationaal Monument om het daarop te eten. Wanneer je in Amsterdam-West over de iconische grachten wandelt en de Jordaan hebt gezien, kun je voor lunch naar Small World Catering. Hier krijg je een lunchpakket: van pasta’s, sandwiches, salades tot koek en gebak. Ten slotte, je bent niet in Amsterdam geweest als je niet bij de FEBO bent geweest. Op de Kinkerstraat red je een snackpakket en geniet je van 5 legendarische FEBO frituursnacks.

Barcelona

Op vakantie start je dag bij de bakker, nietwaar? Op verschillende locaties in Barcelona vind je Boulangerie Mayer. Pik je Verrassingspakket op bij bijvoorbeeld Rambla del Poblenou en loop met je zoetigheden naar het nog verlaten strand om het daar op te eten. Voor lunch is een must-visit Llegums Cuits i Menjar Casolá op La Rambla. Hier haal je een kant-en-klare lunch en proef je de lekkerste smaken van Catalonië. Als je je in de avond wandelt door de leuke straten van de gezellige wijk Poblenou, probeer dan een gezonde poké bowl bij Healthy Poké aan de Ronda da la Universitat. Smullen maar!

Berlijn

In Berlijn barst het van de toffe picknick spots en dat is ideaal om je Verrassingspakket in de zon op te eten. Als je zin hebt in een donut voor ontbijt én je bent vegan, dan is Brammibals Donuts de plek waar je moet zijn. Met verschillende locaties in de stad is er altijd wel een dichtbij te vinden. Per Verrassingspakket krijg je een zestal vegan donuts op. Verplaats je rond lunchtijd naar Neukölln, een deel van de stad dat nog niet zo toeristisch is en hier vind je geweldige alternatieve culturele, artistieke en food hotspots. Zo ook de pizza van Vier Ecken die je kunt scoren. In de avond is het in de hippe wijk Kreuzberg goed vertoeven. Ook om voedsel van verspilling te redden. Haal een pakket vol feel good voedsel op bij Denizen Catering.

Brussel

Begin je dag op de Grote Markt, misschien wel het mooiste plein ter wereld, voordat de drukte begint. Haal daar voor het ontbijt een Verrassingspakket op bij het Hilton Hotel. Neem vervolgens de bus het stadscentrum uit en geniet van een gezellige picknick in het Bois de la Cambre, de groene long van de stad. Ben je in de middag weer in het centrum te vinden en heb je zin in Aziatisch eten? Pik dan een smaakvol wok Verrasingspakket op bij Gatsu Gatsu. Tip van ons: eindig je dag met sushi. Begin met een lekker aperitief op een van de vele terrasjes in de Bailli-buurt en geniet van een late night sushi Verrassingspakket van Makisu. Sushi met een twist zoals je die nog nooit hebt gehad.

Parijs

Hoe kun je niet aan baguettes en croissants denken bij een bezoek aan de Franse hoofdstad? De app staat vol met patisseries. Geniet dan ook van verrukkelijke Franse gebakjes en broodjes van Paris Baguette door de hele stad heen. Honger na een ochtend in het Louvre en op zoek naar snelle en makkelijke lunch? Haal een Prêt à Manger “à la minute” Verrassingspakket op met warme maaltijden om meteen mee te nemen. Maak een korte wandeling naar de Jardin des Tuileries en geniet van je lunch in een van de beroemdste parken. Nog geen plannen voor diner? Verzeker jezelf tijdens het shoppen bij Galeries Lafayette van een goed diner door een ‘plat du jour’ te redden van de heerlijke Franse en biologische keuken bij Loyal Café-Cantine Clichy.