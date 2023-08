Goed douchen voor de gevoelige huid

Laatst geüpdatet op augustus 31, 2023 by Redactie

’s Ochtends, als de wekker gaat, is douchen de populairste oppepper voor een frisse start van de dag. Er zijn echter een paar dingen waarmee je rekening moet houden, vooral als je huid gevoelig is voor uitdroging, gevoeligheid of irritatie.

Lees ook: Waarom kiezen voor geurvrije producten voor de gevoelige huid

1. Wat is de optimale temperatuur?

Stoomt het regelmatig in je badkamer als je doucht en beslaat de spiegel? Dan douche je veel te warm. Terwijl warme en zelfs hete douches heerlijk ontspannend zijn, zijn ze belastend voor je huid. Heet water ontvet, zwelt op en droogt de huid uit. De hitte beschadigt de bijzonder gevoelige gezichtshuid: het kan leiden tot roodheid, schilfering of jeukende huid. Puistjes worden aangemoedigd en fijne adertjes in het gezicht kunnen barsten. De optimale temperatuur om te douchen ligt tussen de 32 en 38 graden Celsius. Een koude douche aan het einde is perfect, maar dit is geen must – vooral niet in het koude seizoen.

2. Hoe lang en hoe vaak moet je douchen?

Om je huid te reinigen is een douchetijd van drie minuten ruimschoots voldoende als je je haar niet wast of scheert. Vanuit dermatologisch oogpunt spreekt het constant uitwassen van de huideigen vetzuren met conventionele douchegel tegen te vaak of dagelijks douchen. Als je veel transpireert – zoals na het sporten of in de zomer – moet je de noodzakelijke dagelijkse douche zo kort mogelijk houden.

3. Wat is de juiste verzorging onder de douche?

De meeste douchegels schuimen rijkelijk maar beschadigen de beschermende lipidenlaag van je huid. Ze bevatten agressieve oppervlakteactieve stoffen die je huid ontvetten en daardoor overgevoelig maken. Om dit te voorkomen en om je huid zo lang mogelijk soepel en elastisch te houden, moet je vertrouwen op hydraterende verzorging met hoogwaardige natuurlijke ingrediënten.

Lees ook: 6 schadelijke huidgewoonten voor mensen met eczeem

4. Extra zorg

Na het douchen, wanneer je je huid voorzichtig half droog hebt gedept met een handdoek, raden wij een natuurlijke bodycreme of lichaamsolie aan voor zeer droge, ruwe huidzones. Crèmes en oliën worden bijzonder snel opgenomen als de huid nog vochtig is. Met hun huidachtige lipidenstructuur zorgen de oliën die rijk zijn aan actieve ingrediënten voor een zachte bescherming. Producten die geen onnodige toevoegingen zoals conserveringsmiddelen, alcohol, emulgatoren of kunstmatige geurstoffen bevatten.