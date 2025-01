Goed Genoege Voornemens zijn goed genoeg

Laatst geüpdatet op december 31, 2024 by Redactie

Nieuw jaar, dus tijd voor goede voornemens toch? Vele onderzoeken laten echter zien dat zo’n 80% van de goede voornemens binnen een paar weken al onhaalbaar blijken. We moeten gewoonweg te veel van onszelf en daarom roept The School of Life Amsterdam op om Goed Genoege Voornemens te maken. “In vier stappen zet je intenties die de nadruk leggen op wat je al hebt en wat je al kan. Hiermee ontsla je jezelf van perfectionisme en wijs je jezelf zachtjes de weg naar wie je eigenlijk wilt zijn en wat werkelijk bij jou past, wat we emotioneel intelligente groei noemen”, vertelt Josine Peters, directeur van The School of Life Amsterdam.



Voornemens worden al eeuwen gemaakt bij overgangsperiodes en in de kern is dit een waardevol ritueel. Peters: “Het is belangrijk voor mensen om momenten te creëren om stil te staan en te reflecteren. Om even uit de drukte van het alledaagse leven te stappen en met een frisse blik na te denken over wat voor hen belangrijk is de komende tijd. De spreuk ‘Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang’, prijkt daarom ook op de gevel van The School of Life in Amsterdam, maar de vooruitgang die we zoeken wordt niet bereikt als we vasthouden aan de manier waarop we momenteel onze voornemens maken.”

Recept om te falen

Josine Peters helpt met haar team al tien jaar zowel individuen als uiteenlopende organisaties, zoals ABN AMRO, Tony’s Chocolonely en Gemeente Amsterdam, met emotioneel intelligente groei. Volgens haar streven we te veel naar het efficiënte, ultrafitte, opgeruimde, slanke en productieve ideaal en leggen we vooral de nadruk op hoe we hier niet aan voldoen. Niet bepaald een recept om te slagen en jezelf beter te laten voelen. We kiezen bij het maken van voornemens vaak zaken waarvan we weten dat ze goed voor ons zouden zijn, zoals meer sporten, minder snoepen, meer schoonmaken en minder op social media scrollen. Dat houden dan maar twee of drie weken vol en daarna vallen we weer terug op onze oude vertrouwde gewoontes en voelen we onszelf vervolgens alleen maar slechter.



Peters: “Het is tijd voor Goed Genoege Voornemens die je helpen meer tevreden te worden met jezelf in vier stappen : Waardering, Acceptatie, Keuzes en Toestemming.” In de jaren 50 introduceerde de Britse psychoanalyticus Winnocott het begrip ‘goed genoeg ouderschap’. Hij benadrukte dat ouders niet perfect hoefden te zijn om hun kinderen goed op te voeden. Liever niet zelfs, want als perfecte ouder kan je je kinderen nooit leren omgaan met de frustratie en teleurstelling die het leven gegarandeerd voor hen in petto heeft. Ditzelfde principe kan je toepassen om voornemens maken.

Dit is hoe je jouw Goed Genoege Voornemens maakt:

Waardering

De eerste stap in het maken van Goed Genoege Voornemens is waardering voelen voor wat je al hebt. Wat heb je al in je leven bereikt waar je trots op mag zijn? Begin je voornemens niet vanuit een gevoel van tekortkomen, maar vanuit de energie van overvloed. Bedenk hoe je het komende jaar jouw focus kan shiften naar wat goed gaat in je leven en hoe ver je al gekomen bent. Houd hierbij het citaat van de Griekse filosoof Epicurus in gedachten: ‘Bederf wat je hebt niet door te verlangen naar wat je niet hebt. Herinner je dat wat je nu hebt ooit iets was waar je naar verlangde.’

Acceptatie

Verover jezelf, in plaats van de wereld, is een parafrasering van een citaat van Descartes. Het herinnert ons eraan dat je niet over alles controle hebt en niet alles maakbaar is. De filosoof Epictetus benadrukte dat het essentieel is om onderscheid te maken tussen wat binnen onze invloed ligt en wat daarbuiten valt. Dit is ook essentieel bij het maken van goede voornemens. Als je al jouw pijlen richt op zaken buiten jouw controle, zoals het gedrag van anderen, wereldwijde gebeurtenissen of het verleden, raak je uitgeput en gefrustreerd. Waar je wel controle op hebt, is jouw reactie hierop. Bedenk hoe je in 2025 op een gezonde manier kunt omgaan met dingen die buiten jouw invloedsfeer vallen.

Keuzes

Het leven bestaat uit een reeks keuzes, zelfs niet kiezen is een keuze. Daarom is het nog belangrijker om voor jezelf duidelijk te krijgen wat er echt toe doet in 2025. Neem je voor om daar aandacht aan te besteden én accepteer dat dit automatisch betekent dat andere dingen dan minder aandacht kunnen krijgen. Wellicht houdt dat in dat je soms voor jezelf kiest in plaats van voor je vrienden, of dat je werk laat liggen om bij je kinderen te zijn. Je kunt nu eenmaal niet alles voor iedereen zijn en aan alle rollen in je leven evenveel tijd geven. Dat betekent ook accepteren dat een perfecte werk-privé-balans niet haalbaar is. Filosoof Alain de Botton, oprichter The School of Life, schreef niet voor niets: ‘Alles wat de moeite waard is, brengt je leven uit balans. Waar mag jij komend jaar door uit balans worden gebracht?

Toestemming

Wat zou er gebeuren als je wat minder bezig was met de verwachtingen van anderen en hoe je het allemaal hoort te doen? Zou je jezelf dan toestaan om ’s avonds op de bank te hangen zonder schuldgevoel? Of om een afspraak af te zeggen omdat je liever in je eentje een wandeling gaat maken? Zou je jezelf toestaan om iets nieuws te proberen, zelfs als het eng of onzeker voelt en je er niet gelijk de beste in zal zijn? Wat het ook is, geef jezelf toestemming om in 2025 te doen wat je nodig hebt om je goed te voelen en plezier te hebben in je leven. Zie het niet als een verplichting die je jezelf oplegt, maar als een uitnodiging. Daarmee creëer je ruimte om op een meer ontspannen manier het volgende jaar in te gaan. Goed genoeg is namelijk beter dan perfect.