Goed voorbereid de zon in: vier feiten en fabels over zonnebrandcrème

Er gaan verschillende verhalen de ronde op het gebied van zonnebrandcrème. Iedere twee uur insmeren, is dat nou echt nodig? Zonnebrandcrème absoluut niet in de zon laten liggen, of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Om voor eens en altijd opheldering te geven, pikte NIVEA er vier belangrijke feiten en fabels tussenuit. Zo kun jij goed voorbereid en veilig genieten van de zon. Summer, here we come!

Even opfrissen

De zon wordt feller, de zonkracht neemt toe en zo komt ook die zomer steeds dichterbij. Tijd om nog vaker de zonnebrandcrème erbij te pakken. Maar hoe zat het ook alweer? NIVEA to the rescue!

Lees ook: Hoe stick en spray zonnebrandmiddelen te gebruiken

1. Je móét ieder jaar een nieuwe zonnebrandcrème kopen

Fabel. Hoewel zonnebrandcrème niet oneindig houdbaar is, is ieder jaar een nieuwe zonnebrandcrème aanschaffen geen must. Wel is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Na het openen van een fles zonnebrandcrème neemt de factor jaarlijks met zo’n drie tot vijf punten af. Om het zekere voor het onzekere te nemen kun je als stelregel aanhouden dat de zonnebrand na een jaar de helft van de SPF is verloren. Daarom adviseren we om toch een nieuwe te kopen. Mocht je een product van het jaar ervoor gebruiken, controleer dan altijd de zonnebrand voordat je hem opsmeert. Wanneer de kleur afwijkend is, hij wat vreemd ruikt of de crème er anders dan normaal uitziet, gebruik hem dan niet meer en koop een nieuwe zonnebrandcrème.

Tip: een fles zonnebrandcrème over die zijn SPF verloren is? Gebruik hem als bodylotion!

2. Zonnebrandcrème moet je niet in de zon leggen

Feit. Als je zonnebrandcrème op de juiste manier bewaart, vergroot je de kans dat hij langer meegaat. Dit betekent: bewaar de fles altijd op een donkere en koele plek. Door het goedje in de zon te laten liggen, verliest het sneller zijn bescherming en kwaliteit. Dus stop je fles terug in je tas, of nog beter, in de koelbox.

3. Je huidtype bepaalt welke factor je nodig hebt

Feit. Al is dat niet het enige criterium. Naast je huidtype, bepaalt ook waar, hoe laat en hoelang je in de zon zit, welke beschermingsfactor je nodig hebt. Zo heeft de lichte huid doorgaans een hogere SPF nodig dan de donkere huid. Benieuwd welke factor jij nodig hebt? Hier lees je alles over welke factor jij moet smeren met jouw huidtype.

Lees ook: Hoe je de beste – en veiligste – zonnebrandcrème voor je kind kiest

4. Iedere twee uur opnieuw smeren is niet nodig

Fabel. Dat is het namelijk wél. Zonnebrandcrème verliest langzaam zijn werking nadat je hebt gesmeerd. Zo kan transpireren, zwemmen en afdrogen invloed hebben op de werking. Dankzij waterresistente zonbescherming zoals de NIVEA SUN Protect & Hydrate lijn kun je deze effecten beperken, maar het is nog steeds belangrijk om regelmatig te smeren. Houd iedere 90 minuten als basisregel aan. Mocht je huid eerder rood verkleuren, je een echte waterrat zijn of je huid branderig aanvoelen, dan doe je er goed aan om vaker te smeren. Ook geldt: geniet met mate. Zoek regelmatig de schaduw op, draag beschermende kleding en accessoires en vermijd de zon tussen 12:00 en 15:00 uur ‘s middags.

Note: vergeet je neus, oksels, haarscheiding, oren en lippen niet in te smeren!