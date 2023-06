Goede leefstijl vóór zwangerschap maakt twee generaties gezonder

Laatst geüpdatet op juni 13, 2023 by Redactie

Vrouwen met overgewicht die vóór hun zwangerschap professionele begeleiding krijgen om gezonder te kunnen leven, worden vaker spontaan zwanger. Niet alleen hebben zijzelf baat bij een gezondere leefstijl, ook hebben hun kinderen een gezonder hart. Dat blijkt uit onderzoek dat de Hartstichting financierde.



Overgewicht is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Overgewicht bij vrouwen verhoogt daarnaast ook de kans op zwangerschapscomplicaties en daarmee het risico op hart- en vaatziekten van de vrouw zelf, en van haar kind. Een overzicht van al het bestaande onderzoek bij mensen liet zien dat het hart van kinderen van moeders met overgewicht al voor de geboorte een subtiel andere vorm en iets minder pompkracht heeft. Deze lichte verschillen houden aan tot in de kindertijd.

Lees ook: Wat vrouwen moeten weten als ze proberen zwanger te worden

Leefstijlaanpassing

De onderzoekers volgden Nederlandse vrouwen met een kinderwens en een BMI van boven de 30. De helft van hen kreeg zes maanden lang professionele leefstijlbegeleiding. De vrouwen die de begeleiding kregen hadden een gezonder gewicht voor de zwangerschap en betere bloeddruk-, cholesterol- en bloedsuikerwaarden. Daarnaast voelden zij zich beter en werden ze vaker spontaan zwanger dan de vrouwen die geen leefstijlbegeleiding kregen.

Gezondere kinderen

Kinderen van moeders die de leefstijlbegeleiding kregen, hadden een gezonder hart op 6-jarige leeftijd. De wand die tussen de linker en de rechter hartkamer zit was dunner en de pompfunctie van het hart was beter. Zelfs wanneer de leefstijlbegeleiding maar een heel bescheiden effect had op het gewicht van de moeders, zagen de onderzoekers dat het positieve effecten had op de harten van de kinderen.

Voorbereiden gezonde zwangerschap

“Ons onderzoek suggereert dat gezond zwanger worden van levenslang belang is voor het toekomstige kind,” zegt onderzoeksleider prof. dr. Tessa Roseboom. “Een goede gezondheid vóór de zwangerschap helpt om de kans op een gunstige start van het leven te vergroten. Mogelijk kan het daarmee toekomstige gezondheidsproblemen helpen voorkomen.”

Aanwijzing

Dit is de eerste aanwijzing dat het verbeteren van de leefstijl van vrouwen met overgewicht voordat ze zwanger worden een positief effect kan hebben op de hartgezondheid van haar kinderen. Of dit ook betekent dat de kinderen op volwassen leeftijd minder risico hebben op hart- en vaatziekten, kunnen de onderzoekers nog niet zeggen. Daarvoor moeten zij de kinderen ook op lange termijn volgen.

Lees ook: Vroege tekenen en symptomen van zwangerschap

Zorgwekkend

Het aantal mensen met obesitas stijgt in een alarmerend tempo. Hans Snijder, directeur van de Hartstichting: “Het is enorm belangrijk dat we mensen met een kinderwens helpen om gezond te leven. Hier zijn maatregelen op bevolkingsniveau voor nodig. De eerste duizend dagen van een kind, van de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor de rest van ons leven. Hoe beter die basis is, hoe groter de kans op een hartgezond leven.”