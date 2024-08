‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ keert terug met jubileumseizoen vol drama en intriges

Laatst geüpdatet op augustus 20, 2024 by Redactie

Na een zomer vol spanning kunnen fans van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ eindelijk hun hart ophalen. In het jubileumseizoen van Nederlands langstlopende serie staan de inwoners van Meerdijk voor talloze uitdagingen, geheimen en intriges. Er heerst vooral grote onrust binnen de familie Sanders. Wat is er gebeurd met Janine? En hoe houdt Nola zich staande na haar heftige diagnose? De eerste aflevering van ‘GTST’ is vanaf maandag 26 augustus om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Videoland-abonnees kunnen de eerste vier afleveringen vanaf donderdag 22 augustus al streamen.

Seizoen 35

Ludo is wanhopig op zoek naar Janine, terwijl Nola verwikkeld raakt in een medische crisis die haar gezin, relatie en vriendschappen zwaar onder druk zet. Shanti komt steeds meer in het nauw nu blijkt dat de baby van Richard is… Maar is dit ook echt zo? Ondertussen probeert Marwan te achterhalen wat Tamara voor hem verborgen houdt. En dit is slechts een voorproefje van wat seizoen 35 te bieden heeft…

Jubileum

Volgens Idse Grotenhuis, creatief producent van GTST, wordt het jubileumjaar uitzonderlijk. “Vijfendertig jaar lang beleefden we pieken en dalen, maar nog steeds produceren we dag in dag uit een ijzersterke dramaserie. GTST is in topvorm en dat mag gevierd worden. We hebben daarom grootse plannen op elk gebied. Zo bereiden we nu al de spectaculaire zomercliff voor, keert een aantal bekende personages terug in de serie en zullen we in samenwerking met RTL ook uitpakken achter de schermen. Zelfs wie onder een steen leeft, zal komend jaar van GTST horen!”



‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ wordt geproduceerd door NL Film en is van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4. De afleveringen zijn ook een week vooruit te streamen bij Videoland.



Kijk ‘GTST’ en al je favoriete RTL programma’s tot zeven dagen terug via TV Gemist, zonder een betaald abonnement. Maak gemakkelijk een account aan of meld je aan met je al bestaande RTL account.



Beeld: Jasper Suyk