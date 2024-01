Goede voornemens? Doe in 2024 iets goeds voor een ander

Laatst geüpdatet op januari 4, 2024 by Redactie

Nieuw jaar, nieuwe kansen, denkt bijna de helft (46%) van de Nederlandse buren, blijkt uit een survey van Nextdoor, het platform dat buren met elkaar verbindt. In de aanloop naar 2024 deed het platform een onderzoek naar de goede voornemens van zijn gebruikers. Van de ondervraagden heeft slechts een vijfde (19%) voornemens die gericht zijn op anderen. Denk met het bepalen van je goede voornemens ook eens aan een ander: wat kan jij in 2024 voor je naasten, zoals familie, vrienden en buren, betekenen? We hebben enkele tips op een rij gezet.

1. Geef spullen weg die je niet gebruikt

Trek jij het liefst je ‘Marie Kondo-jas’ uit de kast om jouw huis in 2024 te ‘ontspullen‘? Denk dan aan wie je blij kunt maken met de dingen die je niet meer nodig hebt. Het weggeven van spullen helpt namelijk niet alleen jezelf, maar ook een ander. Het is het meest populaire goede voornemen gericht op anderen: meer dan een kwart van de Nextdoor-buren (26%) geeft aan in 2024 spullen te willen weggeven aan mensen die ze goed kunnen gebruiken. Via Gratis/Te Koop op Nextdoor kan je items die voor jou niet meer nodig zijn, eenvoudig aanbieden aan mensen in de buurt.

2. Bied hulp aan mensen die het nodig hebben

Help een ander door het doen van boodschappen, het helpen met oversteken, het bewaren van de reservesleutel en meer. Bijna een kwart (24%) van de Nederlandse buren wil in 2024 hulp bieden aan mensen die het nodig hebben. Wil jij anderen helpen of ben je juist op zoek naar hulp? Via Nextdoor kan je eenvoudig een bericht plaatsen om aan te geven dat je klaarstaat voor anderen, of juist hulp nodig hebt. Duizenden buren zijn je – met succes – voorgegaan.

3. Een glimlach of groet op straat is een klein gebaar

Het lijkt misschien simpel, maar een begroeting of glimlach op straat kan een groot verschil maken. In de drukte van het dagelijks leven zijn we vaak (te) gefocust op onszelf en vergeten we soms het belang van menselijk contact. In 2024 wil 22% van de Nextdoor-buren vaker lachen naar of gedag zeggen tegen onbekenden op straat. Doe jij mee?

Andere gebaren die een positieve impact maken

Naast de bovengenoemde tips kun je uiteraard nog veel meer doen als het gaat om het doen van goeds voor anderen. Denk bijvoorbeeld aan het doneren van geld aan een goed doel, vaker op bezoek gaan bij vrienden en familie, vrijwilligerswerk doen, of jouw spullen (fiets, auto, gereedschap, etc.) vaker delen met anderen. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen een prettig 2024 heeft.