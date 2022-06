Goedkope kleine auto als tweede auto

Hebben jullie als gezin al een degelijke gezinswagen waarmee jullie op vakantie gaan en verdere tochten maken, maar zijn jullie op zoek naar een kleinere stadsauto voor erbij? Zeker als je even snel de stad in gaat of boodschappen doet met de auto is het erg praktisch om een kleinere auto te hebben. Dit zijn drie goedkope en fijne opties.

Fiat 500

De Fiat 500 heeft een leuke uitstraling, is er in allerlei kleuren en is uitgerust met de nieuwste technieken. Deze compacte stadsauto is zeer zuinig en de motor mag dan niet zo veel vermogen hebben, het rijdt wel erg leuk in de 500. Zo geniet jij van heel veel rijplezier in je kleine Italiaanse auto. Doordat de auto zo populair is, heb jij veel keuze uit tweedehands exemplaren. Liever een nieuwe auto? Dan is het super dat je jouw Fiat 500 helemaal kunt laten maken zoals jij wilt. De auto weegt weinig, wat flink scheelt in de wegenbelasting en het verbruik. Nog even autoverzekeringen vergelijken en jij kunt goedkoop en in stijl onderweg.

Kia Picanto

De Kia Picanto is klein maar fijn. Deze auto mag dan klein van formaat zijn, maar zet grote prestaties neer. Hoewel de Kia Picanto zeer compact is, beschikt deze toch over een relatief ruim interieur. Hierdoor zitten ook eventuele passagiers comfortabel tijdens een ritje. Ook heeft deze auto de grootste bagageruimte in zijn klasse, waardoor je flink wat boodschappen mee kunt nemen of de kinderen met al hun spullen naar een sportwedstrijd brengt. Veel mensen zoeken een goedkope en kleine auto als extra voertuig. De Kia Picanto is dan zeker een goede keuze. Om de prijs van de extra auto laag te houden, kun je het beste autoverzekeringen vergelijken.

Suzuki Celerio

Suzuki heeft heel veel ervaring met kleine stadsauto’s. De Celerio is een van de meest zuinige en goedkope auto’s die je kunt rijden. Dit kleine autootje is zeer zuinig in verbruik vanwege de éénliter driecilinder motor. Hierdoor heeft de Celerio ook niet veel vermogen, maar als jij vooral binnen de stad rijdt is het een prima auto. Afhankelijk van de precieze uitvoering rijdt de Celerio twintig kilometer op een liter benzine. Zeker met de huidige hoge benzineprijzen is dit erg interessant. Daarnaast is de kans klein dat je pech krijgt met deze betrouwbare Suzuki. Deze auto’s staan erom bekend dat ze weinig dure reparaties nodig hebben.

Nog goedkoper rijden? Dan kan je ook kijken voor een elektrisch exemplaar. Tegenwoordig zijn er ook steeds meer kleine elektrische auto’s verkrijgbaar. De aanschafprijs is doorgaans hoger dan van een benzineauto, maar je bespaart maandelijks wel op de brandstofkosten, afschrijving en onderhoud. Of is een elektrische scooter iets voor jou?