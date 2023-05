Gokkasten waar vrouwen de hoofdrol in spelen

Laatst geüpdatet op mei 22, 2023 by Redactie

De nodige dosis girlpower zien we steeds vaker om ons heen. Niet alleen zijn we anno 2023 vaker bezig met het begrip feminisme en vrouwenrechten, we zien vrouwen ook steeds vaker terug op topposities in bijvoorbeeld de politiek en het bedrijfsleven.



Stap je een casino binnen of waag je je voor het eerst in een online casino dan zul je zien dat vrouwen daar tegenwoordig ook enorm vertegenwoordigd zijn. Niet alleen als speler, maar ook als hoofdrolspeler bij bepaalde gokspellen op gokkasten. Nieuwsgierig geworden? In dit artikel vertellen we je meer over dergelijke gokkasten en online gokken an sich.

Online gokken in Nederland: dit moet je weten

Je hebt het vast wel meegekregen dat online gokken in Nederland tegenwoordig is toegestaan. De Wet KoA (Kansspelen op Afstand) is sinds oktober 2021 actief. Hierin staat vermeld dat alle online casino’s met een licentie of vergunning volledig legaal klanten mogen ontvangen. Op die manier wil de Nederlandse overheid meer toezicht houden en spelers meer bescherming geven. Dat is voor de gebruiker wel prettig, want op die manier weet je zeker dat je bijvoorbeeld mogelijke winst krijgt uitbetaald.



Er zijn verschillende online casino’s waar je een gokje kunt wagen. Een van de meest populaire aanbieders in Nederland van het moment is zonder twijfel online casino Kansino. Daar kun je na inschrijving talloze leuke gokspelletjes doen, waaronder gokken op gokautomaten met vrouwen in de hoofdrol. Zolang je online gokken leuk houdt en vooral speelt als hobby is het een fraaie manier om spelletjes te spelen en hopelijk zelfs wat geld te winnen.

Gokkast Heidi at the Oktoberfest spelen

Er zijn verschillende gokkasten waar je een vrouw als hoofdrolspeler ziet. Daar worden wij als vrouwen toch wel erg blij van. Op de online gokkast Heidi at the Oktoberfest is de goedlachse Heidi de gastvrouw die je uitnodigt tot het spelen van een leuk gokspelletje. Deze gokkast is compleet geïnspireerd op het Duitse Oktoberfest waardoor je er naast Heidi flink wat bier en Duits eten langs ziet komen. Op deze gokkast vind je vijf rijen en vijftig winlijnen waarbij je minstens € 0,10 in moet zetten tot maximaal € 200 per draai. De maximale winst die je kunt boeken is 500 keer je inzet.

Fiona’s Fortune neemt je mee naar Ierland

Waar Heidi at the Oktoberfest vooral is gericht op Duitsland zien we dat Fiona’s Fortune een gokkast is waar een Ierse vrouw in de hoofdrol speelt. Dit videoslot neemt je op een leuke manier mee naar echte Ierse elementen, zoals klavertjes vier, een regenboog en natuurlijk een pot met goud. Fiona, de Ierse vrouw met een echt Iers accent, is de host van het spel en is eveneens te zien als symbool op de rollen. Het spel betreft een traditionele gokautomaat waarbij de minimale inzet € 0,20 is en de maximale inzet € 40. Hier kun je maximaal 5.000 keer de inzet winnen.

Queenie: traditionele gokkast met Queen of Hearts

Ga je liever voor een meer ouderwetse online gokkast met een vrouw in de hoofdrol dan zit je met Queenie helemaal goed. Queenie, vernoemd naar de Queen of Hearts, neemt je op deze gokkast mee in een simpel maar spannend spelletje. Met minimaal € 0,25 en maximaal € 125 per spin kun je zelf weten hoeveel geld je inzet en je kunt maximaal 4.200 keer de inzet winnen. Hoewel Queenie verder niet heel veel speciale features heeft, kun je nog wel gebruik maken van de gratis spins feature en is er een jackpot feature. Leuk om eens te proberen bij Kansino!

Divine Riches Diana: de Romeinse godin van de jacht

Bij aanbieder Just For The Win is er een speciale gokkast gewijd aan Diana, de Romeinse godin van de jacht. Divine Riches Diana gaat puur en alleen over de godin Diana. Zij staat in een schaars paars pakje met gouden details voor de volle maan en is zichtbaar als symbool in het spel zelf. Wil je een ronde winnen dan moet de combinatie uit identieke symbolen bestaan, waarbij de winnende combinatie op de eerste rol start. Verder is het goed om te weten dat je dit spel kunt spelen met een minimale inzet van € 0,20 en een maximale inzet van € 50 per spin. Je kunt maximaal 5.000 keer de inzet winnen.

Pinup Girls: gokkast met een pikant thema

Tot slot nog een gokkast met een vrouwelijk sexy thema: de Pinup Girls, oftewel: schaarse geklede dames in retro kleding of bikini’s. Het leuke van deze gokkast is dat het hele spel in die welbekende retro-stijl gestoken is. Daar krijg je een heel nostalgisch gevoel van! Verder is Pinup Girls hetzelfde als een traditionele gokkast waarbij een identieke combinatie de winnende combinatie is. Je speelt dit spel eveneens bij Kansino, net als de andere bovenstaande spellen met een vrouw in de hoofdrol. Pinup Girls is te spelen met een inzet vanaf € 0,20 tot maximaal € 100 per draai.