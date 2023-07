Gökotta: de Zweedse manier om je dag te beginnen

Laatst geüpdatet op juli 28, 2023 by Redactie

Met de langste daglichturen en het weer op zijn best, wat is een betere tijd om onze ochtendroutines te stimuleren en contact te maken met de natuur. We delen hier een gids voor het beoefenen van gökotta – een persoonlijke favoriete manier om de dag te beginnen.

Waar draait gökotta om?

Het Scandi-principe van gökotta draait om het idee om met de zon op te staan en de eerste momenten van de dag buiten door te brengen en de natuur in je op te nemen, met name de vogelgezang. Er zijn geen vaste regels voor hoe je het moet doen: het kan eerst een rustig kopje koffie in de tuin zijn, een korte wandeling bij zonsopgang of het raam openen en naar buiten kijken terwijl je wakker wordt. Het doel is simpelweg om te stoppen en de frisse lucht te voelen en te luisteren naar de vroege ochtendgeluiden voordat je aan je dag begint.



In Zweden, waar het gebruik vandaan komt, wordt het gewoonlijk gedaan van Hemelvaartsdag in mei tot midzomer in juni, een enorm populaire feestdag in Zweden – om het meeste uit de lange ochtenden in de zomer te halen. Dit gezegd hebbende, kan het absoluut het hele jaar door worden gedaan als een manier om prioriteit te geven aan een kalme geest door je dag te beginnen met de natuur.

Gökotta is niet zoals andere moderne ideeën over vroeg opstaan, waarbij de focus vaak ligt op het bereiken van honderden dingen voordat de meeste mensen zelfs maar hun alarm hebben uitgeschakeld. Het gaat om simpelweg zijn, een moment van stilte en vrede hebben voordat de noodzakelijke productiviteit van de dag begint. Tijd doorbrengen in de natuur is enorm gunstig voor onze mentale en ook fysieke gezondheid, en wordt in verband gebracht met een lagere bloeddruk en verhoogde niveaus van ‘gelukkige’ hormonen.

Verbinding maken met de natuur is in de eerste plaats een ervaring die ons nederig maakt, waarbij we ons in de realiteit aarden en ons helpen om perspectief te krijgen; het herinnert ons eraan dat elke nieuwe dag helder en vol kansen is. Het beoefenen van gökotta zet de toon voor een productieve maar evenwichtige dag waarbij jouw welzijn centraal staat.