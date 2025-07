Google onthult opvallende zomertrends in Nederland: van techno-comeback tot koude pastasalades

Laatst geüpdatet op juli 28, 2025 by Redactie

Muziek uit de oude doos, comfortfood op het menu en feestjes tot diep in de nacht; volgens Google is dát de vibe van zomer 2025. De zoekmachine zag een explosie aan zoekopdrachten die precies laat zien waar we deze zomer warm van worden.

Techno maakt ongekende comeback

Uit Google-data blijkt dat de interesse in techno in Nederland de afgelopen vijf jaar met maar liefst 47% is gestegen ten opzichte van de vijf jaar daarvoor, met een opvallende piek na de pandemie. Wat ooit een undergroundgeluid was, is nu overal: van clubs tot main stages op festivals en zelfs in de hitlijsten. Jongeren omarmen het genre en op platforms als TikTok en Instagram komen remixen in alle vormen en tempo’s voorbij. De technobeat is terug van nooit écht weggeweest en klinkt harder, rauwer en geliefder dan ooit.

Nederlanders zoeken massaal naar songteksten, dit zijn de grootste hits:

Google’s data laat zien dat songteksten deze zomer volop worden gegoogeld, met een mix van nieuwe releases en verrassende herontdekkingen. De grootste uitblinkers:

“Echte liefde is te koop lyrics” – dé zomerhit, zowel trending als meest gezocht

“Messy lyrics” – het doorbraaknummer van Lola Young

“Hoe houd ik dit vast lyrics” – het resultaat van de iconische samenwerking tussen BLØF en Bente

“Sapphire ed sheeran lyrics” – de nieuwe track van Ed Sheeran slaat aan

“Creep lyrics” – klassieker van Radiohead opnieuw ontdekt

Recepten voor warm weer breken records

Nederlanders zoeken massaal verkoeling op hun bord. Zoekopdrachten naar zomerrecepten zijn met +200% gestegen ten opzichte van het voorjaar, en +37% hoger dan zomer 2024. Vooral recepten voor “recepten warm weer” (+180%) en “gezonde zomer recepten” domineren. Top trending gerechten:

Koude pastasalade recept – grootste stijger (+580%)

Gazpacho en fruitsalade – populair tijdens hittegolven (+ 230%)

Surinaamse roti en caponata – wereldkeuken in opmars (+240%)

Zomerse stamppot – top trending type recept

Vegan zomerrecepten – vaste waarde in de top 5 trends

Festivaldrift: Nederland in wereldwijde top 3

Met stijgende temperaturen stijgt ook de festivalgekte. Nederland staat wereldwijd op plek 3 qua zoekopdrachten naar festivals, alleen voorafgegaan door Denemarken en Japan.

Festival-trends in Nederland:

Lowlands – meest gezochte festival, +88% stijging sinds voorjaar

Pukkelpop – bijna even populair, +84%

Camping bij festivals – +80% stijging, praktisch én trending

Meestgestelde vragen over Lowlands: “wanneer is het?”, “hoeveel bezoekers?” en zelfs “wat is de link met Sziget?”

Top 5 festivals: Lowlands, Pinkpop, Tomorrowland, Defqon.1, Concert at SEA