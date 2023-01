Google Pixel 7 vs. Google Pixel 7 Pro: wat zijn de grootste verschillen?

Laatst geüpdatet op januari 10, 2023 by Redactie

Afgelopen oktober presenteerde Google haar nieuwe Pixel-smartphones, de Google Pixel 7 en de Google Pixel 7 Pro. Beide interessante toestellen als je op zoek bent naar een prima Android-smartphone voor een wat lagere prijs dan de vlaggenschepen van Samsung. Maar wat is nu het verschil tussen deze twee nieuwe smartphones van Google? We bespreken de voornaamste verschillen uit de vergelijking Google Pixel 7 vs. Pixel 7 Pro.

Formaat, design en display

Het meest in het oog springende verschil tussen de Google Pixel 7 en de Google Pixel 7 Pro is het verschil in grootte. De ‘standaard’ Pixel 7 heeft een scherm met een grootte van 6,3 inch waar de Pro een scherm van maar liefst 6,7 inch heeft. Het spreekt voor zich dat het standaardmodel daardoor ook lichter is. De displays verschillen niet alleen in grootte, maar ook in resolutie en verversingssnelheid. De Pixel heeft een display met een resolutie van 2400×1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Dat levert al een mooie vloeiende schermervaring op, maar de Pixel 7 Pro is baas boven baas met zijn resolutie van 3120×1440 pixels en verversingssnelheid van 120Hz. De afwerking van de toestellen verschilt ook: de Pro heeft afgeronde zijkanten en een gepolijste behuizing van aluminium die bij het standaardmodel mat is afgewerkt. De Google Pixel 7 is te verkrijgen in de kleuren wit, zwart en lichtgeel en de Pixel 7 Pro in het zwart, wit en lichtgroen/grijs.

Camera: 5x optische zoom

Qua camera’s zijn de verschillen subtiel maar ze zijn er wel: de Google Pixel 7 Pro heeft ten opzichte van het standaardmodel een extra telelens waarmee tot vijf keer optische zoom mogelijk is. Zo kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast laat de Pro je filmen met zogenaamde ‘cinematic blur’ waarbij de achtergrond vervaagd wordt. Verder zijn beide toestellen voorzien van een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens, plus een 10,8 megapixel selfiecamera aan de voorzijde. De groothoeklens van de 7 Pro heeft wel een net iets wijdere beeldhoek, waardoor je net iets meer in beeld kunt vangen, plus je kunt deze lens bij dat toestel ook gebruiken voor macrofoto’s vanaf drie centimeter.

Hardware

Qua hardware verschillen de nieuwe Android-smartphones van Google weinig van elkaar, hoewel er wel een verschil zit in de capaciteit van de accu: de Pixel 7 heeft een accu met een capaciteit van 4355 mAh, terwijl de 7 Pro een 5000 mAh-accu aan boord heeft. Daarnaast beschikt het standaardmodel over 8GB RAM en de 7 Pro over 12GB RAM. Verder zijn beide toestellen voorzien van Google’s eigen nieuwe Tensor G2-processor. Beide smartphones kunnen draadloos opladen én andere apparaten opladen door ze op de achterzijde van het toestel te leggen. Ook bevatten beide telefoons stereospeakers en plek voor een fysieke simkaart naast de mogelijkheid om gebruik te maken e-sim. Zo is het dus toch mogelijk om er een dual-sim smartphone van te maken. Dankzij de IP68-certificering zijn beide smartphones stof- en waterdicht.

Het mag geen verrassing zijn dat ook de prijs van de toestellen verschilt. Het prijsverschil tussen de Google Pixel 7 en de Google Pixel 7 Pro bedraagt zo’n 150 euro. Beide toestellen zijn verkrijgbaar met 128GB interne opslag of 256GB interne opslag. Uiteraard hangt er een prijskaartje aan dat verschil, een prijskaartje van zo’n 100 euro extra. Let op: niet alle eerdergenoemde kleuren zijn verkrijgbaar als 256GB-variant.