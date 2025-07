Google Trends laat zien: Miedema favoriet in de groepsfase van UEFA Women’s Euro 2025

Laatst geüpdatet op juli 9, 2025 by Redactie

Sinds de aftrap van het UEFA Women’s Euro 2025 op 2 juli is de interesse in het toernooi duidelijk merkbaar in het Nederlandse zoekgedrag op Google. Google Trends onthult hoe het voetbalvirus zich verspreidt over het internet: van Vivianne Miedema-mania tot zoekpieken tijdens cruciale wedstrijden. Welke spelers veroveren de Nederlandse harten? Welke duels zetten het internet op zijn kop? Wat houdt voetbal liefhebbend Nederland nog meer bezig tijdens dit EK?

Piekmoment op alle fronten

Op zaterdagavond 5 juli, precies tijdens de wedstrijd Nederland – Wales, bereikte het aantal Nederlandse zoekopdrachten naar het toernooi een absoluut hoogtepunt. En wat een timing! De Oranje Leeuwinnen wonnen overtuigend met 3-0 én Vivianne Miedema scoorde haar honderdste interlandtreffer.

Miedema-effect in Drenthe

Kijkend naar de zoekinteresse in de provincies steekt Drenthe er met kop en schouders bovenuit. Niet gek, aangezien dit de thuisprovincie is van de in Hoogeveen geboren Miedema. De Drentse trots straalt af op de zoekresultaten, terwijl Friesland, Gelderland en Limburg volgen als zoekactieve provincies. Opvallend is dat Noord-Holland juist de minste zoekinteresse toont. Toch lijkt de Oranjekoorts het grootste deel van het land flink te pakken te hebben.

Topwedstrijden in de zoekbalk

Niet alleen de match Nederland – Wales was populair in de zoekbalken afgelopen week. Ook Engeland – Frankrijk (waar titelhouder Engeland onderuit ging) en het Iberische duel Spanje – Portugal (met een indrukwekkende Spaanse winst) kregen een ‘break-out’ status in Google Trends. Oftewel: de zoekinteresse knalde door het dak.



Bijzonder detail: het Engelse team wordt geleid door de Nederlandse Sarina Wiegman, wat het aanstaande duel tussen Engeland en Nederland vanavond extra spannend maakt. Oranje is bij winst zeker van een plek in de kwartfinales, terwijl Engeland bij verlies is uitgeschakeld. De wedstrijd is nog niet eens gespeeld en heeft nu al een ‘break-out’ status. Een duidelijk teken van de enorme belangstelling voor deze clash.



De wedstrijd Spanje – Portugal had een extra emotionele lading na het recente overlijden van de Portugese Diogo Jota, aanvaller van Liverpool. Zijn voornaam verscheen prompt bovenaan de lijst met gerelateerde zoektermen rond de wedstrijd, met een ‘break-out’ status.

Populaire spelers

Dat all-time topscorer Miedema de meest gezochte Nederlandse speler is, zowel in Nederland als wereldwijd, verbaast niemand. Maar wie had verwacht dat de Zwitserse Alisha Lehmann de internationale ranglijst aanvoert in de Nederlandse zoekopdrachten? Opvallend is dat ze nog geen seconde heeft gespeeld op dit EK. Voor nu trekt haar populariteit op sociale media, waar ze miljoenen volgers heeft, de meeste aandacht.

Wat wil Nederland weten over het EK?

De gerelateerde zoektermen onthullen wat de Nederlandse voetbalfans bezighoudt. Van praktische vragen tot pure nieuwsgierigheid, dit zoekt Nederland:

“EK vrouwen voetbal standen” – Nederland wil weten: hoe staat Oranje ervoor en wie zijn de concurrenten voor de titel?

“Kijkcijfers” – Hoeveel landgenoten kijken er eigenlijk mee?

“Nederlands nationaal voetbalteam vrouwen” – Wie zitten er in de selectie?

“Poule Nederland” – Wie zijn onze directe tegenstanders en moeten we dus verslaan om door te gaan naar de knock-outfase?