Graan ABC: Eenkoorn en Emmer

Eenkoorn en emmertarwe zijn oeroude graansoorten en beide verre verwanten van tarwe. De term ‘oud’ is niet wettelijk beschermd en er is daarom geen bindende definitie van oud graan. Eenkoorn, emmertarwe, khorasantarwe en meerjarige rogge worden algemeen als zodanig aangeduid. Soms krijgt ook spelt deze status; Er zijn in het verleden echter intensieve veredelingsmaatregelen voor dit graan getroffen. Maar de veredeling beperkt zich niet tot eenkoorn en emmer; Het zijn niet meer de granen die ze vroeger waren.

Eenkoorn

Eenkoorn (Triticum monococcum) – is een verre verwant van tarwe. De oudste vondsten zijn afkomstig uit de Eufraat, rond 7.500 v.Chr. Eenkoorn verspreidde zich geleidelijk naar Europa en was daar een van de belangrijkste graansoorten tijdens de bronstijd. In de middeleeuwen werd het steeds meer vervangen door spelt en raakte het uiteindelijk bijna volledig in de vergetelheid. Tegenwoordig is eenkoorn een zeldzaamheid geworden bij de teelt ervan, waarbij nieuwe variëteiten worden geselecteerd uit monsters uit genenbanken die ongeveer 50 tot 70 jaar oud zijn.



Eenkoorn is een zeer veerkrachtig, ecologisch aanpasbaar graan met een lage voedingsbehoefte. De plant groeit goed op arme grond en heeft weinig tot geen bemesting nodig. Net als bij tarwe bestaan ​​er zomer- en wintervormen van eenkoorn, hoewel de wintervormen het meest succesvol blijken te zijn. Tegenwoordig wordt eenkoorn nog maar op een paar hectare in heel Europa verbouwd, vooral in Oostenrijk, Italië, Hongarije, Frankrijk en Duitsland.



Bij de afgeknotte aren van speltgraan groeit er uit elke aar slechts één korrel – vandaar de naam. Het kaf beschermt het graan tegen invloeden van buitenaf, maar het maakt de verwerking wel complexer. Hier is zeer gespecialiseerd molenvakmanschap vereist. De korrel is kleiner, hoekig en langwerpig vergeleken met zachte tarwe.



Eenkoorn kenmerkt zich door zijn goudgele kleur die te danken is aan het hoge gehalte aan carotenoïden. Deze hebben een delicate nootachtige smaak en kleuren alle eenkoornproducten geel. De bakeigenschappen zijn moeilijk vanwege de samenstelling van de lijm. Het deeg is vloeibaar en erg plakkerig, dus het is handig om bakvormen te gebruiken bij het bakken van brood. Als er alleen eenkoorn wordt gebruikt, is het bakvolume aan de lage kant. Eenkoorn is echter een goede aanvulling. Omdat de korrel klein en zacht is, is het niet de moeite waard om licht geraffineerd meel te produceren. Je werkt voornamelijk met volkorenproducten. Het meel is ideaal voor wafels, pannenkoeken en vruchtenbrood, omdat de bakeigenschappen bij dit soort baksels minder belangrijk zijn. In tegenstelling tot emmertarwe kan eenkoorn eenvoudig tot vlokken worden gemalen, bijvoorbeeld voor muesli, soepen, sauzen en pasteitjes. De volkorenkorrel kan op dezelfde manier bereid worden als rijst, maar met een langere kooktijd. Er zijn ook pasta- en bakmixen met eenkoorn.



Eenkoorn kenmerkt zich door een aantal voedingswaardevolle eigenschappen: Het eiwitgehalte van 15,9 gram per 100 gram is aanzienlijk hoger dan dat van tarwe, evenals de hoeveelheid en het spectrum aan essentiële aminozuren. Het gehalte aan vezels en B-vitamines is echter lager. Eenkoorn scoort hoog op de mineralenlijst, vooral ijzer en zink.

Emmer

Emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccum) – is een verre verwant van tarwe, die zijn bloeitijd beleefde in het faraonische Egypte. In Centraal-Europa heeft de emmertarwe zich verspreid samen met gerst en eenkoorn, hoewel het belang ervan sinds de bronstijd gestaag is afgenomen. Net als bij eenkoorn zijn de huidige emmervariëteiten gebaseerd op nieuwe rassen die zijn geselecteerd uit monsters uit genenbanken.



Er zijn zomer- en wintervormen, waarbij de wintervormen qua opbrengst aanzienlijk beter zijn. Emmerplant is net als eenkoorn een soort die weinig eisen stelt aan de bodem. Ook de korrels zijn gepeld en moeten eerst worden blootgelegd. Bij de emmeraar groeien uit elke uitloper van de aarspoel twee korrels. Deze zijn meestal langwerpig-rond en klein.



Hoewel het glutengehalte hoger is dan in zachte tarwe, heeft het minder gunstige eigenschappen. Emmer is vooral geschikt als toevoeging in gistdeeg of in degen en mengsels voor fijne bakproducten. Wat betreft de mogelijke toepassingen in het huishouden geldt hetzelfde als voor eenkoorn.



Vergeleken met eenkoorn presteert emmertarwe aanzienlijk beter op het gebied van de vitamines thiamine (B1) en niacine (B3) en is het vergelijkbaar met tarwe. Het ijzergehalte ligt zelfs iets hoger dan dat van eenkoorn.