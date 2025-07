Graan ABC: Pseudogranen

Laatst geüpdatet op juli 7, 2025 by Redactie

Pseudogranen zijn de zaden van planten die botanisch gezien niet tot de granen behoren, maar wel op een soortgelijke manier worden gebruikt. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om glutenvrij brood en klein gebak te maken. Tot deze planten behoren onder andere amarant, boekweit en quinoa.

Amarant

Amarant (Amaranthus) is een geslacht van planten uit de amarantenfamilie. Het gewas is een van de oudste die de mensheid kent. De voorouders van de Inca’s, Azteken en Maya’s in Zuid-Amerika verbouwden dit pseudograan al. Tegenwoordig zijn de belangrijkste teeltgebieden Zuid-Amerika, Rusland en China.



Amarant is een eenjarige plant waarvan de bloeiwijzen uit pluimen bestaan. Deze kunnen groen, oranje, bruin of rood zijn. De ronde zaden, die kleiner zijn dan een millimeter, kunnen ook alle kleuren hebben, van wit tot (goud)geel, donkerrood tot zwart. In de herfst ontwikkelen zich ongeveer 50.000 zaden per plant uit de amarantbloemen.



De korrel kan op een soortgelijke manier bereid worden als rijst, als bijgerecht bij groenten en vlees, en voor ovenschotels en hamburgers. Gedroogde zaden kunnen worden geroosterd als popcorn, als tussendoortje of voor muesli, soepen en desserts. Amarantmeel is slechts beperkt geschikt om mee te bakken, omdat het geen gluten bevat. Er kan echter wel maximaal 20 procent tarwemeel aan worden toegevoegd en tot brood worden gebakken, waardoor het brood een andere smaak krijgt en een hoger waterhoudend vermogen heeft.



Het voedingsprofiel van amarant is opmerkelijk: de energiewaarde is aanzienlijk hoger dan die van granen vanwege het hogere eiwit- en vetgehalte. Het hoge gehalte aan essentiële aminozuren geeft het pseudograan een hoge biologische waarde. Het gehalte aan koolhydraten en vezels ligt ongeveer op hetzelfde niveau als dat van granen. De B-vitamines zijn te vergelijken met granen, maar de gehaltes aan mineralen, zoals calcium en magnesium, en sporenelementen, zoals ijzer en zink, zijn hoger.

Boekweit

Boekweit is een eenjarige duizendknoop en komt oorspronkelijk uit Azië. Het werd daar al duizenden jaren geleden verbouwd en was toen een belangrijk voedingsmiddel. In de 14e/15e eeuw bereikte het pseudograan de Slavische streken en Centraal- en West-Europa. De boekweitteelt in Europa nam echter af naarmate de aardappelen belangrijker werden. Tegenwoordig is boekweit een zeldzaamheid op de Nederlandse landbouwgrond, hoewel het een zekere renaissance beleeft in de biologische landbouw.



Er zijn verschillende ondersoorten boekweit. In Europa zijn er twee overheersend: de echte boekweit (Fagopyrum esculentum), waarvan de grote korrels worden gebruikt voor voedselproductie, en de Tartaarse boekweit (Fagopyrum tartaricum), die vaker wordt gebruikt als groenbemester. De hoogte bedraagt ​​maximaal één meter. De witte tot roze bloemen produceren roodbruine, driehoekige vruchten van vier tot zes millimeter lang. De ongeschilde vrucht doet denken aan beukennootjes, vandaar de naam.



De kaf van boekweit is hard en taai en moet verwijderd worden voordat het boekweitmeel verder verwerkt kan worden tot korrels, vlokken, grutten en meel. De korrels worden op eenzelfde manier gekookt als rijst en zijn een uitstekend bijgerecht. Kort geroosterde granen in een pan geven salades en muesli een nootachtige geur. Vlokken en grutten zijn ook een goede toevoeging aan muesli, maar ook aan hamburgers en dumplings. Pannenkoeken van boekweitmeel zijn een traditioneel Slavisch gerecht. In het noordwesten van Frankrijk is galette bretonne van boekweitmeel een specialiteit. Bij gebakken producten kan maximaal 15 procent bloem worden toegevoegd zonder dat dit het bakresultaat noemenswaardig beïnvloedt.



De energetische waarde van boekweit ligt ongeveer op hetzelfde niveau als die van haver, gierst en rijst. Het eiwitgehalte wordt aangegeven als 11 gram, het vetgehalte als 2 gram – hetzelfde als tarwe. Het koolhydraatgehalte bedraagt ​​71 gram, ongeveer 10 gram hoger dan dat van broodgranen. Het vezelgehalte is echter aanzienlijk lager, namelijk ongeveer 4 gram. De gehaltes aan mineralen, vooral ijzer en zink, zijn vergelijkbaar met die van tarwe en rogge. Broodgranen zijn de meest voorkomende granen als het om vitamine B gaat.

Quinoa

Quinoa (Chenopodium quinoa) is afkomstig van de ganzenvoetfamilie. Quinoa is, net als amarant, een van de oudste gecultiveerde planten. Het werd verbouwd door de Inca’s en Azteken in de hooglanden van de Andes. Van daaruit verspreidde de plant zich over grote delen van Zuid-Amerika en werd al snel een hoofdvoedsel. De plant gedijt op arme grond, verdraagt ​​zware regenval en droogte en is bestand tegen vorst en hitte. De belangrijkste teeltgebieden zijn tegenwoordig Peru, Bolivia en Ecuador, waar ongeveer 95 procent van de wereldoogst. Quinoa wordt in dit land ook op zeer kleine schaal verbouwd.



De plant is een eenjarige plant. De kleine bloemen zitten op tot 40 centimeter lange, pluimvormige bloeiwijzen, waaruit één tot twee millimeter grote, geelwitte zaden groeien. Wat betreft de producten en toepassingen in het huishouden geldt hetzelfde als voor amarant.



Het voedingsprofiel van de zaden is opmerkelijk: ze bevatten ongeveer evenveel eiwitten, koolhydraten en vet als havermout. De biologische waarde van het eiwit is zelfs iets beter dan die van amarant, waardoor de plant een uitstekende bron van eiwitten is. Quinoa is rijk aan mineralen zoals magnesium, ijzer, kalium en calcium. Wat betreft vitaminen, zijn de waarden niet helemaal te vergelijken met die van amarant.



Over het algemeen varieert de voedingsinformatie voor pseudogranen sterk, afhankelijk van de bron. Toch zijn ze vanuit voedingsoogpunt een aantrekkelijke keuze. Ze zijn vooral verkrijgbaar in natuurvoedingswinkels.