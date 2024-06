Great Place To Work: de beste werkgevers van Nederland

Laatst geüpdatet op juni 28, 2024 by Redactie

Gisteravond heeft Great Place To Work voor de 22e keer de Best Workplaces van Nederland bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens een feestelijk awardfestival in het NDSM Theater in Amsterdam. De lijst van Best Workplaces bestaat uit 40 organisaties verdeeld over 4 categorieën: Small, Medium, Mid Large en Large. Deze organisaties hebben volgens hun eigen medewerkers een uitzonderlijke cultuur van vertrouwen, trots en plezier gecreëerd. AethiQs, Mobilee, AbbVie en Hilton zijn de nummers één op de lijst.

De ranking van de Best Workplaces 2024

Small (20-49 medewerkers)

1. AethiQs || 2. Summiteers || 3. CruiseOnline Group BV || 4. Whyellow || 5. Infinium Consulting || 6. Relatics || 7. WebFlight B.V. || 8. Handpicked Agencies || 9. Republiq || 10. Zonnestroom Nederland|Elix

Medium (50-250 medewerkers)

1. Mobilee || 2. Blue Bricks || 3. Bizzomate || 4. ICM Opleidingen & Trainingen || 5. Alzheimer Nederland || 6. TRES || 7. Yaworks || 8. TalentCare || 9. Fakton || 10. Tensing

Mid Large (250-500 medewerkers)

1. AbbVie || 2. Hilti || 3. ActiefWerkt! || 4. Univé Dichtbij || 5. Juniper Networks | 6. SThree || 7. Stichting-Pcogv || 8. AFTER’S COOL || 9. Incentro || 10. Headfirst Group

Large (500+ medewerkers)

1. Hilton || 2. Atlassian, Inc. || 3. Specsavers || 4. HelloFresh Benelux B.V. || 5. Stryker Amsterdam || 6. DHL Express Nederland || 7. DEPT® || 8. Accenture || 9. SFDC Salesforce Netherlands B.V. || 10. Univé Services

René Brouwers, directeur Great Place To Work Nederland: “Ook dit jaar zetten de 40 Best Workplaces de standaard voor een winnende organisatiecultuur. Omgevingen waarin iedereen zichzelf kan zijn. Waar leiders ervoor zorgen dat alle mensen zich gezien en gehoord voelen. En zich continu blijven ontwikkelen. In een tijd waarin angstculturen en burn-outs aan de orde van de dag zijn, mogen deze organisaties zich dus met recht frontrunners noemen op het gebied van goed werkgeverschap.”

Slechts 17% haalt de lijst

In 2023-2024 hebben in totaal 407 organisaties de Trust Index uitgevoerd. Daarvan hebben 312 organisaties de titel Great Place To Work-Certified verdiend. Hiervan maakten 241 organisaties kans op een plek op titel Best Workplace 2024. De lijst van Best Workplaces 2024 bestaat uit 40 organisaties, verdeeld over 4 categorieën. Dat betekent dat slechts 17% van alle kanshebbers de lijst uiteindelijk heeft gehaald.

Best Workplaces versus gemiddeld Nederland*

Als de gemiddelde scores van de Best Workplaces worden vergeleken met die van gemiddeld Nederland, dan zijn de grootste verschillen zichtbaar op de volgende stellingen:

*Gemiddeld Nederland

Het gemiddelde van Nederland is gebaseerd op onderzoek van Great Place To Work onder 850 respondenten. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlandse organisatie 58% scoort op de Trust Index.

Leiderschap is bepalend voor het succes van organisaties

Vergeleken met organisaties die de lijst niet hebben gehaald en gemiddeld Nederland valt op dat de Best Workplaces hoger scoren op stellingen die betrekking hebben op het management. Met de term ‘management’ wordt bedoeld: iedereen met een leidinggevende rol. Als leiders zich richten op het creëren van vertrouwen, trots en plezier voor iedereen, wordt de beleving van de medewerker een katalysator voor een bloeiende bedrijfscultuur en bedrijfsgroei. Bedrijven die geweldige culturen creëren, presteren beter dan de markt en de concurrentie op bijna elk vlak, ongeacht hun grootte, sector of locatie. Door de beleving van hun medewerkers continu te meten en te verbeteren, veranderen organisaties hun cultuur in een concurrentievoordeel, met meer samenwerking, innovatie, flexibiliteit, verbondenheid en medewerkerswelzijn.

Hoe komt de lijst tot stand?

De lijst van Best Workplaces is gebaseerd op het Trust Index-medewerkersonderzoek. Dit onderzoek vertelt hoe organisaties volgens hun eigen medewerkers scoren op vertrouwen, trots en plezier. Bij een score van 70% of hoger mag een organisatie zich Great Place To Work-Certified noemen. Alleen gecertificeerde organisaties maken kans op een plek op de lijst van Best Workplaces. De ranking wordt bepaald aan de hand van de Great Place To Work For All-formule. Voor organisaties die in de categorie Large vallen, telt ook de Culture Audit mee.