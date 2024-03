Great Place To Work: de beste werkgevers voor vrouwen

Laatst geüpdatet op maart 27, 2024 by Redactie

Een glazen plafond? Ongelijke beloning? Genderdiscriminatie? Geen denken aan. Zeker niet bij organisaties als Derksen & Drolsbach, ICM opleidingen & trainingen en AFAS Software. Zij hebben de topposities veroverd als beste werkplekken voor vrouwen. Voor het eerst heeft Great Place To Work, naast de jaarlijkse lijst van beste werkgevers van Nederland, de Best Workplaces for Women bekend gemaakt. Zo’n lijst is nog nooit eerder gepubliceerd in Nederland. Hiermee biedt Great Place To Work een podium voor organisaties die in het bijzonder het verschil maken voor vrouwen.

Waarom deze lijst nodig is

Nog steeds bestaat er in Nederland een kloof tussen mannen en vrouwen, zelfs in 2024. Dat moet anders. Dat kán anders. De Best Workplaces for Women laten zien dat het mogelijk is. Gisteravond, tijdens de Women’s Visibility Awards, is de ranking bekend gemaakt. In totaal staan er 28 organisaties op de lijst, verdeeld over 3 categorieën: small (20-49 medewerkers), medium (50-500 medewerkers) en large (500+ medewerkers). Deze organisaties hebben een inclusieve werkplek gecreëerd voor vrouwen en verdienen daarom een extra podium. Een concreet voorbeeld: op de stelling ‘promoties worden toegekend aan degenen die deze het meest verdienen’ scoort gemiddeld Nederland 30% tegenover een indrukwekkende 71% bij Best Workplaces for Women.

Topwerkplekken voor vrouwen in Nederland? De ranking:

Small (20-49 medewerkers)

1. Derksen & Drolsbach | 2. CruiseOnline Group BV | 3. Joinuz | 4. Vitakruid | 5. Halsten | 6. Out of The Blue | 7. The Onemeeting Company | 8. Mixit | 9. ITAM solutions | 10. Nanomi

Medium (50-500 medewerkers)

1. ICM opleidingen & trainingen | 2. HLB Blömer | 3. Dopper | 4. Univé Dichtbij | 5. Vlirdens | 6. AND Digital | 7. Hays | 8. Easyflex | 9. AbbVie | 10. Winclove Probiotics

Large (500+ medewerkers)

1. AFAS Software | 2. After’s Cool | 3. Dept | 4. Stryker | 5. Univé Services | 6. Hilton | 7. DC Klinieken | 8. Booking.com

Onderzoek & certificering

De lijst van Best Workplaces for Women is gebaseerd op de Trust Index, het medewerkersonderzoek van Great Place To Work. Het vertelt hoe organisaties volgens hun eigen medewerkers scoren op de thema’s vertrouwen, trots en plezier. Bij een score van 70% of hoger mag een organisatie zich Great Place To Work-Certified noemen. Dit certificaat is 100% gebaseerd op de mening van medewerkers en niet te koop. Alleen gecertificeerde organisaties maakten kans op een plek op de lijst van Best Workplaces for Women. De winnaars claimen dus niet over zichzelf dat ze een goede werkgever voor vrouwen zijn, maar hebben deze titel verdiend volgens hun eigen medewerkers.

Wencke Ester-Lorber, commercieel directeur van Great Place To Work Nederland: “In een Nederland waar gendergelijkheid nog altijd een uitdaging vormt, zowel in de boardroom als op het gebied van eerlijke beloning, is het essentieel om de schijnwerpers te richten op organisaties die de norm doorbreken. Zij tonen aan dat Nederland wel degelijk een verschil kan maken. De Best Workplaces for Women zijn niet alleen een erkenning van hun prestaties, maar ook een krachtig signaal dat zichtbaarheid van genderdiversiteit onmisbaar is voor een rechtvaardige samenleving.”

Criteria voor Best Workplaces for Women

Organisaties die zich een Best Workplace for Women mogen noemen, moeten aan specifieke criteria voldoen. Dit omvat een gelijk aantal of meer vrouwen dan de CBS-benchmark binnen de branche, een percentage van meer dan 33% vrouwen in leidinggevende functies, minstens één vrouw in het hoogste management en een Trust Index-score van 70% of hoger volgens de vrouwelijke medewerkers.

Women’s Visibility Awards

De ranking van de Best Workplaces for Women is bekend gemaakt tijdens de Women’s Visibility Awards op 26 maart. Deze awardshow is een initiatief van BrandedU. Great Place To Work was partner van het event.