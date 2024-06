Grillen met een twist: Zero Waste BBQ

Laatst geüpdatet op juni 6, 2024 by Redactie

Steek de grill aan en maak je klaar voor een even verrassende als smakelijke barbecue! 🌽🍉 Too Good To Go nodigt je uit om ‘lelijke’ groenten en fruit in de spotlights te zetten met vier onverwachte grillgerechten. Wat dacht je bijvoorbeeld van de heerlijke smaak van gegrilde romaine sla? Of ontdek de zoete sensatie van watermeloen met grillstrepen of tover bloemkool om tot een knapperige traktatie. Vervolgens eindig je met een showstopper: nectarines van de grill, gegarneerd met honing, vanille-ijs en walnoten. Wie zei dat barbecue alleen om vlees draait? 🌟Daarnaast een lekker barbecue dessert en tips voor een zero waste BBQ!

Lees ook: Veganistische barbecue: 10 dingen om te grillen!

4 verrassende groenten en fruit voor een heerlijke barbecue

Overrijp of ‘lelijk’ fruit en groenten zijn perfect om te barbecueën. Verras je familie en vrienden met deze 4 onverwachte maar heerlijke barbecuemaaltijden:



Romeinse sla is misschien niet het eerste waar je aan denkt om op de grill te leggen, maar je zult verrast zijn hoe lekker het is!



Watermeloen is ook niet één van de meest gegrilde fruitsoorten. Probeer eens een paar plakjes op een hoog vuur te leggen en snel te grillen om wat kleur te krijgen. Het is heerlijk!



Bloemkool smaakt het lekkerst als je hem in dunne plakjes snijdt en inwrijft met olijfolie en jouw favoriete kruiden. Leg de plakjes op een vel aluminiumfolie zodat ze er niet af vallen.



Gegrilde nectarines = het toetje der toetjes. Besprenkel met honing en werk af met vanille-ijs en geroosterde walnoten. Je zult er geen spijt van krijgen.

Het ultieme barbecue dessert: Barbecue banana split

Je hebt overrijpe bananen en resten chocolade? Maak er een heerlijk barbecue dessert van:

Ingrediënten:

1 reep pure chocolade

4 overrijpe bananen

Bereiding:

Neem elke banaan, in de schil, en maak een insnijding met een mes, waarbij je erop let dat je ze niet doormidden snijdt. Leg blokjes chocolade in de gleuf.

Wikkel ze in aluminiumfolie en vorm er een papillote van. Leg ze op het barbecuerooster.

Houd het grillen in de gaten: zodra de chocolade gesmolten is, kan je van dit dessert genieten.

Serveer met vanille-ijs

Lees ook: Barbecuesaus: rokerig, kruidig ​​en ideaal voor gegrild voedsel

Tips voor een zero waste BBQ:

Groenten op de barbecue: heerlijk

Heb je groenten die je dringend moet eten? Vergeet vleeskebabs en maak er groentekebabs van. Courgettes, aubergines, uien, paprika’s.



Snijd je groenten in blokken

Smeer ze in met een marinade naar keuze

Rijg ze aan een spies

Grill ze op de barbecue



Heb je nog gegrilde groenten over? Doe ze in een blender en maak er dipsausjes van om de volgende dag je broodjes mee te garneren.

Laat je gasten hun salade zelf kruiden

Door de enorme salade die je hebt klaargemaakt, waarvan je waarschijnlijk de helft overhoudt, niet aan te kleden, kun je hem terugzetten in de koelkast en de volgende dag opeten zonder dat hij verlept door de dressing.



Is je salade een beetje droog nadat hij te lang op tafel heeft gestaan? Laat hem onder koud water lopen en hij wordt weer knapperig. Wist je dat sla ook heerlijk is in soep?

Haal niet al het vlees uit je koelkast

“We kennen allemaal de situatie waarin elke gast zijn eigen portie vlees meeneemt en vaak meer heeft afgebeten dan hij kan kauwen. Hier zijn een paar tips om te voorkomen dat je eindigt met een berg gekookt vlees die niemand wil opeten:



Haal de porties vlees beetje bij beetje uit de koelkast: zo kun je de eetlust van je gasten in de gaten houden en kan de hoofdgrill stoppen als iedereen vol zit zonder dat al het vlees moet garen omdat het al te lang uit de koelkast ligt.

Vlees dat niet gegrild is maar wel in de koelkast heeft gelegen: vries het in.

Maak doggy bags klaar voor je gasten

Vergeet niet om je gasten te vragen om hun eigen bakjes mee te nemen. Als het tijd is om naar huis te gaan, geef ze dan de kans om de portie van hun keuze mee te nemen.