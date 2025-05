Grillen met kaas: Veel variaties voor meer plezier

Laatst geüpdatet op mei 16, 2025 by Redactie

Grillen met kaas is populair. Halloumi, feta en meer zorgen voor meer variatie en smaak op de grill – of je ze nu puur als vleesvervanger gebruikt, als vulling voor champignons of als garnering voor biefstuk.

Lees ook: Recept: halloumi burger met gekarameliseerde uien

Halloumi

De populairste gegrilde kaassoort is halloumi. De kaas uit Cyprus smelt niet en behoudt zijn halfvaste consistentie, zelfs bij verhitting. Je kunt het in vingerdikke plakken snijden en het grillen als vlees. De kaas smaakt nog lekkerder als je hem voor het grillen marineert. Meng hiervoor olijfolie met citroensap, geraspte citroenschil, cayennepeper, verse tijm en koriander. Laat de kaas een tot twee uur marineren en gril hem vervolgens aan beide kanten tot hij een mooi bruin korstje heeft. Het beste is om het in een grillschaal of grillpan te leggen, omdat het snel verbrandt.

Feta

Feta, oorspronkelijk afkomstig uit Griekenland, kan ook een aanvulling zijn op het barbecuemenu. Kleine fetapakketjes zijn heerlijk; de kaas kan ook in groentebladeren worden gewikkeld in plaats van in aluminiumfolie. Koolraap- of snijbietbladeren zijn bijvoorbeeld zeer geschikt. Naast de feta kunnen de pakketjes fijngesneden groenten zoals tomaten, courgette of paprika, evenals kruiden en specerijen. Er zijn hier veel variaties mogelijk, afhankelijk van je persoonlijke smaak. De kaas combineert ook goed met noten en honing. Meng alle ingrediënten met een beetje olie, vul de bladeren en zet ze vast met tandenstokers. Het smaakt goed met een groene salade, gebakken aardappelen of vers stokbrood.

Andere kaassoorten

Andere kaassoorten, zoals herderskaas, mozzarella en bergkaas, kunnen op een soortgelijke manier worden bereid. Zachte kazen zoals Romadur en Camembert zijn ideaal als topping bij vis, vlees en aardappelen. Ze worden in plakjes gesneden en pas toegevoegd als het gegrilde eten bijna klaar is.

Lees ook: 5 x lekkere toast recepten

Gorgonzola

Met gorgonzola gevulde champignons zijn eenvoudig te bereiden: maak de champignons schoon en hol de champignons uit. Snijd de stengels fijn, bak ze kort in een pan en meng ze met de gehakte walnoten, rucola, gorgonzola, een scheutje melk en olijfolie. Breng op smaak met zout en peper, vul de champignons met het mengsel en grill ze tot ze zacht zijn. Het enige dat nog ontbreekt om het barbecuemenu compleet te maken, is een kaasdessert – bijvoorbeeld gegrilde nectarinehelften met roomkaas of appelschijfjes met camembert, honing en walnoten.