Groene goede voornemens: kleine tips met grote impact

Laatst geüpdatet op januari 9, 2025 by Redactie

Het nieuwe jaar is de perfecte tijd om je schoonmaak- en wasroutine een duurzame boost te geven vinden de experts van Ecover! Er zijn volop manieren om met kleine keuzes, een grote impact te maken. Met deze groene goede voornemens maak je het eenvoudig voor jezelf om duurzamer te leven, zonder dat het veel moeite en geld kost.

“In 2025 maak ik meer gebruik van duurzame schoonmaakproducten”

Door eco-vriendelijke merken te gebruiken, maak je betere keuzes voor het milieu. Deze producten bevatten natuurlijke ingrediënten en vermijden agressieve stoffen, waardoor ze beter zijn voor het milieu én je gezondheid. Overweeg bijvoorbeeld een zacht wasmiddel voor je kleding of een allesreiniger die net zo effectief is, maar minder schadelijk. Bonuspunten als je verpakkingen kiest die hervulbaar zijn!

“Ik ga minder weggooien en juist meer hervullen”

Je stapt over van wegwerpproducten naar hervulbare verpakkingen. Bij een merk als Ecover kun je wasmiddel, wasverzachter, afwasmiddel en allesreiniger hervullen. Je kunt dit thuis doen, maar ook bij een van de navulstations. Het navullen is een slimme manier om geld te besparen én je bespaart op plastic afval door je plastic flessen opnieuw te gebruiken. Win-win!

“Voortaan bespaar ik waar mogelijk op energie”

De wasmachine zet je voortaan op de eco stand, want dit gebruikt minder energie dan een normale wasbeurt. Gebruik ook een lagere temperatuur om energie te besparen en kleren langer goed te houden. Vaak is op 20 graden al schoon genoeg, ook om vlekken te verwijderen. Dat bespaart 62% energie ten opzichte van wassen op 40 graden.

“Dit jaar maak ik écht de wasmachine schoon”

Vergeet niet om je machine nu echt eens goed schoon te maken. Dit verbetert de prestaties én verlengt de levensduur van je apparaat, wat weer goed is voor het milieu en je energierekening. Hoe? Reinig de trommel met azijn, maak de rubberen band schoon met een sopje, reinig het zeepbakje en een belangrijke: check het filter. Zoek het filter aan de onderkant van je wasmachine en maak het los. Leg er een bakje of handdoek onder om water op te vangen. Spoel het filter schoon onder de kraan en verwijder eventuele pluisjes of voorwerpen.

“Ik zorg iedere keer weer voor een volle wasmachine”

Kleding gaat niet meteen in de was na één keer dragen, maar laat je vaker luchten op je chairdrobe en was je vervolgens pas als je een volle lading hebt. Door kleine wasjes te vermijden maak je efficiënter gebruik van je wasmachine én lukt het ook beter om wasmiddel te doseren. 1 op de 3 Nederlanders doseert wasmiddel namelijk op gevoel. Daarnaast overschrijden 2 op de 5 Nederlanders wel eens de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel, omdat ze denken dat dit nodig is om het wasgoed schoon te krijgen of voor een lekkere geur. Het kan leiden tot slecht uitgespoelde kleding, het tast de vezels van het wasgoed aan zorgt voor vervuiling van je machine.