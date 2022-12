Groot gedeelte Nederlandse millennials bespaart dit jaar op feestdagen

Maar liefst twee derde van alle Nederlandse millennials besteedt dit jaar minder geld aan het kerstdiner en -cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van bunq onder millennials en Gen-Z’ers. Ook op het aantal gasten wordt deze feestdagen bezuinigd, zo zijn twee op de vijf millennials van plan dit jaar minder mensen uit te nodigen voor het kerstdiner. In totaal wil 89 procent van alle ondervraagden niet meer dan tweehonderd euro besteden aan de feestdagen.

Ondanks dat Gen-Z’ers minder vaak willen besparen op eten en cadeaus dan millennials, is nog altijd een derde van hen van plan dit jaar minder mensen uit te nodigen voor het kerstdiner. Bijna twee derde van alle ondervraagden zegt daarnaast de overgebleven gasten graag een betaalverzoek te sturen voor de kosten van het organiseren van het diner. Opvallend genoeg is 75 procent van de Nederlandse Gen-Z’ers en millennials bereid deze te voldoen. “Met name jongeren worden hard door de huidige economie getroffen,” zegt Ali Niknam, oprichter en CEO van bunq. “In moeilijke tijden is het van levensbelang dat je verstandig met je geld omgaat en vooruit plant. Dankzij moderne technologie is het kinderspel om inzicht in je uitgaven te krijgen, en het eerlijk verdelen van groepsuitgaven is niet meer zo’n gedoe als vroeger: met een app zijn dit soort zaken zo geregeld.”

Financiële onzekerheid

Financiële onzekerheid lijkt de belangrijkste reden om te besparen op de feestdagen, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst 59 procent van de respondenten zegt zich zorgen te maken over hun financiën in het aankomende kalenderjaar. Opvallend genoeg zijn millennials (67 procent) hierover meer ongerust dan Gen-Z’ers (51 procent). Ondanks de bespaardrang van een groot gedeelte van de ondervraagden voelt zeventig procent zich toch verplicht om dit jaar geld uit te geven tijdens kerst.

Creativiteit

Een kleinere portemonnee leidt niet per se tot een minder uitbundige kerst. Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van alle Nederlandse Gen-Z’ers en millennials van plan is dit jaar zelf cadeaus te maken óf tweedehands te kopen. Over het algemeen zijn Gen-Z’ers (46 procent) creatiever dan millennials (41 procent). Overigens zegt een groot gedeelte van de respondenten ook na de feestdagen op de kleintjes te letten. Zo zijn driekwart van alle Gen-Z’ers en millennials die in de winter op vakantie gaan actief op zoek naar aanbiedingen voor accommodaties en/of vervoer. “In de laatste maanden van dit jaar hebben onze gebruikers aanzienlijk minder uitgegeven aan shoppen en entertainment dan een jaar geleden,” zegt Niknam. “De huidige economie eist meer discipline van ons en dwingt ons te budgetteren voor wat we écht belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld een familiebezoek in het buitenland tijdens de feestdagen. We helpen onze gebruikers hierbij met het eenvoudig gebruiken van een lokale IBAN en het besparen op FX-kosten.”