Voor veel mensen is december de mooiste tijd van het jaar. De straten zijn versierd, de lichtjes schijnen en er hangt een heerlijke geur in de lucht rondom de vele kerstmarkten. Geen wonder, want bij bijna elke stand staan ​​er heerlijke verleidingen klaar. Maar wees voorzichtig! Als je niet oppast, val je snel in de calorieval. We bieden alternatieven voor de grootste kerstzonden met minder calorieën.

De vijf grootste kerstzonden – en heerlijke alternatieven

1. Geroosterde amandelen

Alleen al de geur heeft een zekere aantrekkingskracht: geroosterde amandelen. Zoet en warm, ze zijn de perfecte kerstsnack. Amandelen zelf zijn erg gezond. Maar gekaramelliseerd met suiker zijn ze een echte caloriebom. 100 gram bevat ongeveer 500 kilocalorieën, bijna twee keer zoveel als friet.



Het alternatief: kastanjes. De kastanjes zijn een vullend en glutenvrij alternatief. Kastanjes versterken het immuunsysteem. Ze bevatten in vet oplosbare B-vitamines, die helpen bij de vorming van rode bloedcellen, een gezonde huid bevorderen en de hersenen ondersteunen. 100 gram bevat slechts ongeveer 210 calorieën.

2. Braadworst met broodje

Een stevige braadworst met mosterd of ketchup is een van de populairste snacks. Maar hier geldt hetzelfde: wees voorzichtig, calorieval. Met maar liefst 490 kilocalorieën is de maaltijd een schot in de roos.



Het alternatief: biefstuk. Afhankelijk van de grootte bevat een biefstuk slechts 250 tot 350 calorieën en is hij minder vet dan een worst. Kalkoenvlees is nog beter voor figuurbewuste mensen. Of het duurzame alternatief: een broodje mozzarella en tomaten.

3. Kwarkballetjes

Kwarkballetjes: de ronde snoepjes worden meestal warm geserveerd en behoren tot de populairste klassiekers op de kerstmarkten. Naast het bakvet zit er ook een royale laag suiker in. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 100 gram kwarkbolletjes maar liefst 420 kilocalorieën bevatten.



Het alternatief: delen is lief. Het zal aanzienlijk minder calorieën bevatten als je het zakje kwarkballetjes deelt – je gaat immers zelden alleen naar de kerstmarkt – of je kunt kiezen voor een verse wafel.

4. Crèmepannenkoekjes met nougatcrème

De Franse crêpe is erg populair op de kerstmarkten. Het is vooral populair met nougatcrème. Dit bevat echter veel vet en suiker. Met de gesmolten nougatchocolade bevat de kerstsnack al snel 400 kilocalorieën.



Het alternatief: appelmoes of poedersuiker. Hiermee kun je de calorieval tot op zekere hoogte vermijden.

5. Warme chocolademelk met een shotje

Warme dranken verwarmen je van binnenuit en smaken bovendien heerlijk. Naast de traditionele glühwein drinken veel mensen graag warme chocolademelk dranken. Maar ook deze zijn een echt vetmestingsproduct door de melk, room, chocolade en veel suiker die ze bevatten. In één drankje zitten 400 kilocalorieën. Hoe meer alcohol, hoe meer calorieën.



Het alternatief: Met slechts 240 calorieën is glühwein of de alcoholvrije versie een magerder alternatief.