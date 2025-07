Grote drukte op Europese wegen

Laatst geüpdatet op juli 9, 2025 by Redactie

Vakantiegangers die met de auto naar het buitenland gaan moeten rekening houden met verkeersdrukte op de Europese wegen. ANWB biedt informatie voor de populairste vakantielanden:

Zwarte Zaterdag: 2 augustus

Zwarte zaterdag betekent topdrukte op de wegen in Frankrijk. Honderden kilometers file

veroorzaken veel oponthoud. Op deze dagen beginnen o.a. de vakanties voor de Parijzenaren

en vertrekken vakantiegangers massaal naar het zuiden. (Zwarte zaterdag in 2024, 830 km file).

Lokaal kan het druk zijn rond de Tour de France (5 – 27 juli), mogelijk zijn er ook tijdelijke

wegafsluitingen.

• Wegafsluiting: A1 Lille richting Parijs afgesloten bij Ronchin. Van 9 juli tot 19 augustus.

Andere drukke reisdagen in Europa: de weekenden in juli en augustus

Op deze dagen kunnen vakantiegangers grote drukte op de Europese wegen verwachten. Niet

alleen door vertrekkende vakantiegangers maar ook door reizigers onderweg naar huis. De

grootste knelpunten zijn de routes (en de tunnels) door de Alpen.

Advies vertrektijd vakantiegangers

Wie op drukke dagen moet reizen krijgt het advies om niet om drie uur s ’ochtends te

vertrekken. Veel Nederlanders denken op deze manier de files te omzeilen, maar rijden zich op

deze manier op het drukste moment van de dag (12.00-15.00 uur) richting de populaire

vakantieroutes vast in het verkeer. Bijvoorbeeld bij Lyon of München. Het advies is om in de

ochtend rond 9 uur te vertrekken, zo ontloop je de grootste files.

Volledig overzicht verwachte verkeersdrukte Europa

Bekijk het volledige overzicht van de verwachte verkeersdrukte van onder meer België,

Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië via de kalenders op

https://www.anwb.nl/verkeer/buitenland/verkeersdruktekalenders-zwarte-zaterdag.

Verkeersdrukte in het hoogseizoen

Vakantiegangers die met de auto naar het buitenland gaan moeten rekening houden met

verkeersdrukte op de Europese wegen. ANWB Verkeersinformatie biedt voor de populairste

vakantielanden een actueel overzicht op anwb.nl/verkeer/buitenland.

Lees de meest actuele ontwikkelingen via @ANWBEuropa en @ANWBverkeer.

Alternatieve routes om tijdens drukke reisdagen omgeving Parijs te vermijden

Route naar westen en zuidwesten van Frankrijk:

• Vanaf Amiens via de A29 en A28 richting Le Mans

Route naar zuiden van Frankrijk:

• Via Reims over de A26 richting Dijon

• Via Luxemburg over de A31 richting Dijon

Werkzaamheden Duitsland:

In Duitsland wordt er op circa 1200 plaatsen aan de weg gewerkt. Er zijn bijvoorbeeld

versmalede rijstroken en snelheidsbeperkingen. De meeste vertraging ontstaat hierdoor op

de:

A3 Würzburg – Neurenberg

A7 Fulda – Würzburg

A8 Stuttgart – München

A9 Neurenberg– München

De laatste jaren is het gedurende de zomerperiode druk richting Slovenië

(Karawankentunnel) en Kroatië. In Zwitserland is de Gotthardtunnel (A2) steevast een

knelpunt en in Oostenrijk is het druk op de Fernpas (B179), A10 en A12. Ook is er veel

vertraging op de Brennerroute (A13, A22 in Italië). Op deze A13 zijn werkzaamheden (slechts

1 rijstrook beschikbaar) maar op drukke reisdagen zijn er 2 rijstroken open per rijrichting.

Handig voor op reis

De ANWB Onderweg-app is meer dan alleen een navigatieapp: goedkoop tanken, laadpalen,

hotels, wegwerkzaamheden, files en nog meer, ook in het buitenland. Wie inlogt kan

onderweg in Europa zien waar brandstof en laden het goedkoopst is en wat de tolkosten op

de geplande route zijn. En net zoals in Nederland eenvoudig via de app pech melden.