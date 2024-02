Grote voorjaarsschoonmaak: maak je huis lenteklaar met deze 5 TikTok trends

Laatst geüpdatet op februari 19, 2024 by Redactie

Nu de lente in aantocht is bereiden we ons voor de jaarlijkse grote voorjaarsschoonmaak. Poetsen, een opgave? Als het aan TikTok ligt niet. Op het platform is #cleantok met 4 miljoen views een populair begrip en leeft het van de praktische tips en hacks om je schoonmaak game te boosten. ‘Clean smarter, not harder’ is daar ook wel het mantra. In plaats van een vermoeiende taak, is je huis aan kant maken op TikTok een zinvolle hobby en een manier om een rustig hoofd te krijgen. TikTok Nederland neemt je mee in 5 key schoonmaaktrends op het platform voor een lenteklaar huis. Listen up, #cleangirls!

De Sunday Reset Routine

De Sunday Reset Routine is met ruim 248K views een nieuwe opruim trend op TikTok die door veel Creators wordt omarmd. Deze routine houdt in dat je je op zondag voorbereidt voor de aankomende week door je huishouden op orde te brengen, gevolgd door welverdiende selfcare. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de was doen, je agenda te organiseren, schoonmaken, je bed opmaken en stofzuigen. Sommigen leggen zelfs hun outfits klaar voor de hele week en preppen al hun maaltijden. Door bewust tijd te besteden aan het organiseren van je leefruimte en planning, leg je de basis voor een productieve en ontspannen week. Nadat je alle klusjes hebt afgerond, is het tijd voor het tijd voor welverdiende zelfzorg, zoals een wandeling, warm bad of fijn gezichtsmaskertje. Bekijk voor inspiratie hier de Sunday Reset routine van @kaylimaee.

Manic cleaning

#maniccleaning is een grote, vermakelijke schoonmaak trend die recentelijk overal op TikTok is opgedoken, net op tijd voor de voorjaarsschoonmaak. Met wel meer dan 8 miljoen views wereldwijd laten Creators de poetsfreak in zichzelf los op super hoge snelheid, waarin ze in een schoonmaak ‘high’ rommelige kamers in een mum van tijd omtoveren tot een opgeruimd meesterwerk. In de hoog-tempo video’s gaan Creators nek aan nek met elkaar. Manic Cleaning is niet alleen komisch om naar te kijken, maar het kan ook dienen als inspiratie voor een georganiseerd huis en een leven met meer structuur. Mrs Messy doet het je voor.

De Ketchup Challenge

En wat dacht je bij de grote lente schoonmaak van de kunsten van je wederhelft? Met de populaire #ketchupchallenge (goed voor wel 209 miljoen views) test je hoe je partner het schoonmaken aanpakt. Dat gaat als volgt: vrouwen laten een klodder ketchup achter op het aanrecht en en testen hoe hun partner dit vervolgens opruimt of hierop reageert. Van klagen over een vies aanrecht, tot de ketchup wegvegen met hun hand, de challenge zorgt voor lachwekkende resultaten bij de mannen. Hoe brengt jouw partner het er vanaf?

Schoonmaken als ASMR

In de wereld van #cleantok met bijna 4 miljoen views , zijn schoonmaakvideo’s niet alleen functioneel, maar zijn ze tegenwoordig ook populair voor ASMR. ASMR, oftewel Autonomous Sensory Meridian Response, is een lichamelijke reactie op specifieke zachte geluiden en visuele prikkels, die vaak een ontspannend en rustgevend effect hebben. Kaeli Mae is de TikTok queen van ASMR en post wekelijks ASMR opruim video’s waar haar 14.8 miljoen volgers geen genoeg van kunnen krijgen.



Deze schoonmaak en opruim video’s brengen je brein tot rust met kalmerende geluiden van borstels, spuitflessen, stofzuigers en andere schoonmaak producten. Ook het kijken naar het ordenen van spullen helpt je te ontstressen. Waar schoonmaken en opruimen al dan wel niet goed voor is?

Restocking

#restocking is met ruim 500K views de trend op TikTok om te zorgen dat je huishouden er goed georganiseerd uitziet voor het voorjaar, en ook een plaatje voor het oog is. Maak bijvoorbeeld een kunstwerk van je koelkast door deze te restocken. Vul je ruimte in de fridge op met containers, bevoorraad deze met je favoriete producten en deel alles op in georganiseerde onderdelen. Bekijk de video van Mallory Hudson voor #fridgeorganization inspiratie. Hetzelfde restocking principe pas je hier toe voor je bureau of kantoor.

Meest trending household hastags

Dit zijn dé meest populaire hashtags in Nederland op gebied van het huishouden in de afgelopen 30 dagen:



#️⃣huishouden – 8M views

#️⃣verhuizen – 6M views

#️⃣ interiordecor – 6M views

#️⃣badkamerinspiratie – 5M views

#️⃣homedesign – 4M views

Cleanfluencers om op je radar te hebben

Meer inspiratie nodig voor de voorjaarsschoonmaak? Scoor dan nog wat gouden tips bij deze Nederlandse Creators op TikTok.



🧽@gavincleany

🧽skrub

🧽@juliaverbijx

🧽@julia_m_si

🧽@rotterdamse.poetsqueen

🧽@cleanhome.clearmind