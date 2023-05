GTST sluit 33e seizoen af met bloedstollende cliffhanger waar heel Meerdijk bij betrokken is

Laatst geüpdatet op mei 23, 2023 by Redactie

GTST verlegt in de 33ste zomercliff de grenzen van spanning en drama. In een soapwereld waarin alles mogelijk is worden geliefde personages, van wie sommigen al jaren deel uitmaken van het GTST-universum, geconfronteerd met een huiveringwekkende gebeurtenis. De zomercliffhanger van GTST belooft de kijkers mee te slepen in een draaikolk van emoties. De laatste aflevering van het seizoen is op donderdag 1 juni om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Videoland-abonnees kunnen al een week eerder genieten van de seizoen climax.

Meerdijk maakt zich klaar voor de romantische dag van hun geliefde Henk en Laura. Natuurlijk gaat dit gepaard met strubbelingen. Na de huwelijksvoltrekking in de Rozenboom vertrekken alle inwoners naar de partyboot, waar het feest zich voortzet. Terwijl de gasten met elkaar genieten van de bruiloft, geeft iemand de liefdevolle dag onverwachts een compleet andere wending. Met dramatische consequenties voor álle Meerdijkers…



Peter van der Vorst, Director Content RTL: “Na een wederom zeer succesvol seizoen van ‘GTST,’ trakteert Meerdijk ons op 1 juni met een ouderwets spectaculaire zomercliff die zijn weerga niet kent. De makers mogen absoluut trots zijn. Ook op de kijkcijfers. Het gemiddelde marktaandeel in onze doelgroep is het afgelopen seizoen wéér gestegen en ‘GTST’ is een vaste waarde geworden in de dagelijkse top tien van best bekeken programma’s. Op Videoland is de serie de meest gestreamde lineaire titel. In totaal kijken er dagelijks, verspreid over onze verschillende platformen, zo’n 1,1 miljoen mensen naar de serie. We verheugen we ons alweer op het 34e seizoen!”

Oude Tijden

Ook deze zomer hoeft de kijker ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ niet te missen. Op zowel RTL.nl als op de GTST-socials wordt genoeg content aangeboden, zodat iedereen van Meerdijk kan blijven genieten. Vanaf 8 juni is op RTL.nl/GTST het zomerformat ‘Oude Tijden’ te zien, een zesdelige reeks waarin bekende oud-castleden als Patrick Martens, Winston Post en Sabine Koning terugblikken op hun tijd in Meerdijk.

‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ wordt geproduceerd door EndemolShine Scripted en is van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland. De seizoensfinale is op donderdag 1 juni te zien bij RTL 4. Seizoen 34 start op donderdag 24 augustus bij Videoland en op maandag 28 augustus bij RTL 4.

Beelden: Tom Cornelissen.