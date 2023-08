GTST: wat is de schade in Meerdijk na gigantische verkeerscrash?

Laatst geüpdatet op augustus 24, 2023 by Redactie

Het langverwachte, 34e seizoen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ is van start gegaan bij Videoland. Kijkers kunnen zich verheugen op een adembenemend seizoen vol onvoorspelbare twists, dramatische wendingen, emotionele conflicten én verzoeningen. ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ sloot het vorige seizoen af met een catastrofale kettingbotsing die heel Meerdijk in zijn greep hield. Vanaf vandaag zijn de onthutsende gevolgen van het verkeersdrama te streamen bij Videoland. Vanaf maandag 28 augustus is het nieuwe seizoen elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Het huwelijk van Laura en Henk eindigde in een ware nachtmerrie. In de mistige nacht na het liefdesfeest, werden de inwoners van Meerdijk in een complete chaos gestort. Met auto’s die in elkaar verstrengeld raakten en wrakstukken over de weg verspreid, bleef de kijker met niks anders achter dan een onheilspellende sfeer van angst en onzekerheid. Wie overleeft het ongeluk, wie niet, en wat is de nasleep van deze catastrofe?

Seizoen 34

Temidden van alle tragedie is er één personage dat gespaard is gebleven. Nola zat op dat moment veilig thuis op de bank en zag op het nieuws beelden van de kettingbotsing, waar haar ouders mogelijk bij betrokken zijn. Terwijl ze TV kijkt, wordt er aangebeld. Wie staat er voor de deur en met welke boodschap?



Idse Grotenhuis, creatief producent GTST: “De zomercliffhanger van ‘GTST’ is altijd een spannend moment voor onze trouwe kijkers en ons rest elk jaar de opdracht om iets onvergetelijks te creeëren. De verkeerscrash brengt een enorme schok teweeg in Meerdijk en zal de verhaallijnen voor het komende seizoen op explosieve wijze voortstuwen. In het nieuwe seizoen slepen we de kijkers opnieuw mee in een achtbaan van emoties, waarin liefde, verraad, geheimen en hartverscheurende keuzes centraal staan. De gevolgen van het ongeluk zullen een diepgaande invloed hebben op de levens van de Meerdijkers en hun onderlinge relaties.”



‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland – een label van Banijay Benelux – en is vanaf 28 augustus elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Vanaf vandaag, 24 augustus, kan je bij Videoland een week vooruit streamen. Via ‘TV Gemist’ kijk je ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ tot zeven dagen gratis terug.



Fotocredit: Jasper Suyk.