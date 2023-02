Guns N’ Roses met 2023 World Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op februari 21, 2023 by Redactie

De legendarische hardrockband Guns N’ Roses komt met de 2023 World Tour naar Nederland. Het concert vindt plaats op dinsdag 11 juli 2023 in Megaland in het Limburgse Landgraaf. De kaartverkoop voor het concert, dat deel uitmaakt van hun 2023 World Tour, start aanstaande vrijdag 24 februari om 10:00 uur via Ticketmaster.

Na hun bezoek aan het noordelijke Groningen in 2022, komt de Amerikaanse band Guns N’ Roses dit jaar naar het zuidelijk gelegen Megaland in Landgraaf. De show in Landgraaf maakt deel uit van de 2023 World Tour, deze tour wordt door de iconische band afgetrapt in Tel Aviv en doet als twaalfde locatie Landgraaf aan.



Een nieuwe mijlpaal voor de band dit jaar is het feit dat de videoclip van het nummer November Rain sinds dit jaar meer dan 2 miljard keer is bekeken. Met deze prestatie behoort deze video tot één van de meest bekeken rockvideo’s ooit.



Met zes studioalbums op zak, is Guns N’ Roses een van de belangrijkste en meest invloedrijke acts in de muziekgeschiedenis en met legendarische liveoptredens weten ze miljoenen fans over de hele wereld aan zich te binden.



Guns N’ Roses bestaat uit Axl Rose (zanger, piano), Duff McKagan (bassist), Slash (gitarist), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (gitarist), Frank Ferrer (drummer) en Melissa Reese (keyboard).

GUNS N’ ROSES 2023 WORLD TOUR

Dinsdag 11 juli 2023 | Megaland, Landgraaf

Aanvang: 17:30 uur | Entree: Vanaf €100,80 (incl. servicekosten)



De kaartverkoop start aanstaande vrijdag 24 februari 10:00 via www.ticketmaster.nl.